Франция начала поставки ракет SCALP на Украину

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Франция приступила к поставкам дальнобойных ракет SCALP на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Как утверждают в министерстве вооруженных сил Франции, "первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил".
Сообщается, что ракеты SCALP не могут применяться на самолётах западного производства. Кроме того, поставки не подразумевают эскалацию напряжённости.
Ранее сообщалось, что Франция готова предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.
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Сообщается, что ракеты SCALP не могут применяться на самолётах западного производства. Кроме того, поставки не подразумевают эскалацию напряжённости.
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Анастасия Чинкова