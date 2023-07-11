Франция получила от Киева заверения, что ракеты Scalp не будут использованы против России

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Киев дал Парижу свои заверения в том, что не будет использовать ракеты дальнего радиуса действия Scalp для ударов по российской территории.
В заявлении властей Украины говорится, что дальнобойные ракеты будут применяться только на «международно-признанных границах» Украины. Об этом пишет издание Reuters.
По информации агентства, Франция не расценивает поставку Scalp эскалацией конфликта. Собеседник издания отметил, что французские ракеты уже были ранее поставлены Киеву.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оправку дальнобойных ракет Киеву. Он заверил, что Россия ответит на данное решение французской стороны.
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По информации агентства, Франция не расценивает поставку Scalp эскалацией конфликта. Собеседник издания отметил, что французские ракеты уже были ранее поставлены Киеву.
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Анастасия Крестьянова