Франция поставит Украине 50 ракет, которые интегрируют под самолёты советского образца

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Франция планирует поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые адаптируют под самолёты советского образца. Об этом сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что Франция начала поставки дальнобойных ракет SCALP на Украину. Первые ракеты были отправлены в помощь ВСУ сразу же после того, как об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Анастасия Чинкова