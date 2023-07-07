Франция «с пониманием» отнеслась к передаче Украине кассетных боеприпасов

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Официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция «с пониманием» относится к предполагаемым поставкам США кассетных боеприпасов Украине.
«Мы понимаем посредничество, к которому Соединенные Штаты пришли в своём желании оказать помощь Украине в ведении ею законной обороны», - сказала Лежандр в ходе брифинга.
Однако, по ее словам, Франция будет и дальше придерживаться конвенции по кассетным боеприпасам и не планирует использовать их или производить.
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