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Планы президента Украины Владимира Зеленского были сорваны лидерами Латинской Америки, которые отказались принять его на саммите Европейского Союза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).
Франсуа Асселино, лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический аналитик, поделился этой информацией на своей странице в Twitter, охарактеризовав Зеленского как «лакея США».
По словам Асселино, Зеленский намеревался «присутствовать и отметить это событие шампанским», в то время как «он несет ответственность за смерть тысяч молодых украинцев».
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По словам Асселино, Зеленский намеревался «присутствовать и отметить это событие шампанским», в то время как «он несет ответственность за смерть тысяч молодых украинцев».
«Он был приглашен на саммит Испанией, но 33 латиноамериканских лидера отказались принимать этого представителя США, который, по их мнению, угрожает 90% мирового сообщества», — написал Асселино.
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Артем Кузьмин