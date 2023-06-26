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Дариус Рошбан вывел на чистую воду бывшего госсекретаря США простым вопросом о России
Журналист французского телеканала LCI Дариус Рошбан разоблачил двуличии американского госаппарата, в беседе с бывшим государственным секретарем США Джоном Керри, сообщает «РИА Новости».
«Господин Керри, чтобы показать, что Запад следует принципам, должны ли мы также судить Буша за Ирак? Разве это не нападение, основанное на лжи?», - задал объективный вопрос Рошбан, когда собеседники полемизировали о России.
Американский политик ответил отрицательно, однако, тут же начал откровенно путаться в своих показаниях.
Рошбан считает, что если администрация США обвиняет Россию в нападении на Украину, то должна учитывать и исторический опыт самих Штатов, которые не раз вторгались на территорию суверенных государств.
Напомним, американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что лидеры НАТО перешептываются между собой по теме приближающегося краха альянса. Он также отметил, что Байден либо заблуждается, либо лжет, когда говорит, что Североатлантический альянс сейчас сплочен, как никогда прежде.
Ранее «Радио 1» сообщало, как представители Белого дома заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины отстает от расписания. Результаты первых недель украинской операции в администрации американского президента описали как «отрезвляющие».
«Господин Керри, чтобы показать, что Запад следует принципам, должны ли мы также судить Буша за Ирак? Разве это не нападение, основанное на лжи?», - задал объективный вопрос Рошбан, когда собеседники полемизировали о России.
Рошбан считает, что если администрация США обвиняет Россию в нападении на Украину, то должна учитывать и исторический опыт самих Штатов, которые не раз вторгались на территорию суверенных государств.
Напомним, американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что лидеры НАТО перешептываются между собой по теме приближающегося краха альянса. Он также отметил, что Байден либо заблуждается, либо лжет, когда говорит, что Североатлантический альянс сейчас сплочен, как никогда прежде.
Ранее «Радио 1» сообщало, как представители Белого дома заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины отстает от расписания. Результаты первых недель украинской операции в администрации американского президента описали как «отрезвляющие».
Евгения Парфентьева