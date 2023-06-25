Французы призвали Макрона уйти в отставку

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«Еще не поздно подать в отставку и не позорить французов», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам», - подытожил третий.
Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на желание французского лидера Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе 2023 года. По словам Рябкова, в саммите не могут принимать участие страны, явно настроены вражески к нынешним членам союза.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеплановое заседание Совета безопасности в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Токаев подчеркнул, что Россия – стратегический партнер Казахстана, потому главам ведомств следует быть готовыми к кризисным ситуациям.