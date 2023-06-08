Французы раскритиковали Зеленского из-за его хамства в адрес ООН

Читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского из-за высказываний в адрес ООН и МККК
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского в адрес ООН и Международного комитета Красного креста о разрушении Каховской гидроэлектростанции возмутились пользователи портала Le Figaro.
Зеленский обратился к международным организациям по поводу игнорирования запросов украинской стороны об инциденте.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Зеленский обратился к международным организациям по поводу игнорирования запросов украинской стороны об инциденте.
«Как это возможно, чтобы в течение часа половина Европы не была уже там с гуманитарной помощью? Зеленский же щелкнул пальцами», — подчеркнул один из пользователей.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Андрей Гаврилов