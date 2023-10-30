Франция депортирует 39 россиян, приверженных радикальному исламу

Колумнист журнала Foreign Policy Мэттью Крениг заявил, что попытки президента США Джо Байдена отождествить Израиль и Украину в рамках конфликтов, в которых они участвуют, нелепы и могут стоить ему поддержки избирателей-демократов. Об этом Крениг сообщил в пятничной статье - дебатах со своей коллегой по изданию Эммой Эшфорд.