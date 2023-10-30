Франция депортирует 39 россиян, приверженных радикальному исламу

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Глава МВД республики Жеральд Дарманен заявил, что французские власти намерены выслать из страны 39 россиян, которые подозреваются в приверженности исламскому радикализму. Об этом Дарманен сообщил в эфире радиостанции RMC.
По словам главы МВД, информация о том, что все люди из составленного списка обладают российским гражданством, является достоверной. Дарманен отметил, что их депортируют после того, как РФ согласится их принять.
Глава МВД подчеркнул, что порядка шестидесяти человек российского и чеченского происхождения, входят в список радикальных исламистов, за которыми следят.
Напомним, во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. 13 октября Мохаммед Могушков с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Нападавший кричал «Аллах акбар». Преподаватель французского языка погиб.
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Екатерина Коршунова