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Французская горнодобывающая компания Orano Mining SA, работающая на урановых залежах Нигера, может столкнуться с проблемами из-за политической ситуации в стране. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Конечно, перебои в поставках уранового концентрата из Нигера не станут критическими для французской компании, поскольку она ведёт добычу ещё и в Казахстане, Узбекистане, Монголии, Намибии, Габоне и Канаде.
Концерт Orano Mining SA принадлежит французскому правительству, но имеет штаб-квартиры в США и Канаде, уточняет издание «Аргументы недели».
Нигерийские военные могут объявить о национализации урановой горнодобывающей промышленности. Но большая её часть сейчас принадлежит Франции, поэтому могут возникнуть конфликты. Однако Париж намерен уладить сложившуюся ситуацию мирно, без применения боевой силы.
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Концерт Orano Mining SA принадлежит французскому правительству, но имеет штаб-квартиры в США и Канаде, уточняет издание «Аргументы недели».
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Анастасия Чинкова