Франция не извинилась перед Россией за недопуск журналистов на пресс-конференцию Макрона

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Власти Франции не извинились за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона в Индии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее, 10 сентября, сообщалось, что на пресс-конференцию французского президента, которая проходила на полях саммита G20 в Нью-Дели, не пустили корреспондентов РИА Новости и журналистку Екатерину Надольскую. После этого инцидента российское ведомство запросило извинений у Франции. Захарова отметила, что такое отношение к россиянам рассматривается как расизм и дискриминация по национальному признаку.
По словам официального представителя МИД РФ, извинения так и не поступили.
Захарова отметила, что этот инцидент можно было бы посчитать случайностью, если бы он произошёл впервые. Однако такие ситуации, спровоцированные французской стороной, уже ранее происходили.
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По словам официального представителя МИД РФ, извинения так и не поступили.
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Анастасия Чинкова