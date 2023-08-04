Франция не принимает решение военных Нигера о расторжении военных соглашений

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Франция не признаёт решение временного правительства Нигера о расторжении договоров. Об этом сообщают западные СМИ.
Французские власти указали на то, что соглашения о военном сотрудничестве были приняты официальным руководством страны, каковым являлось правительство президента Мохамеда Базума. Решения других людей, страна признавать не будет.
При этом, французские власти «приняли к сведению» заявления мятежников Нигера о военном сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что военные, свергнувшие президента Нигера, завили об отказе от заключённого с Францией договора. В стране, тем временем, находятся более тысячи французских военных, которые борются с джихадистами.
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При этом, французские власти «приняли к сведению» заявления мятежников Нигера о военном сотрудничестве.
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Анастасия Чинкова