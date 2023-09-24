Франция отзывает посла и весь персонал посольства в Нигере

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция отзывает своего посла и дипломатов из Нигера, они вернутся в Париж в ближайшие часы. Об этом Макрон сообщил в интервью телеканалу TF1.
Напомним, ранее Франция уже приступала к эвакуации из Нигера примерно 700 своих соотечественников и ещё сотни граждан других стран Европы. Всего в Нигере находится около 1,5 тысяч человек, желающих срочно эвакуироваться из страны. Среди них порядка 700 французов.
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Екатерина Коршунова