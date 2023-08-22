Франция поставила Украине пробную партию дальнобойных ракет

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Украина получила первую партию ракет SCALP от Франции. Об этом сообщил украинский посол в Париже Вадим Омельченко в беседе с порталом «Левый берег».
Посол заявил, что партия ракет была экспериментальной, однако, снаряды достойно зарекомендовали себя в бою, поэтому их поставки будут продолжаться. Омельченко добавил, что главный вопрос поставок состоит в сроках их реализации, с чем у Франции не плохо обстоят дела.
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Анастасия Крестьянова