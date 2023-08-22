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Франция поставила Украине пробную партию дальнобойных ракет

Посол Украины подтвердил получение Киевом французских ракет SCALP
22 августа 2023, 15:02

Фото: iStock/vadimrysev

Украина получила первую партию ракет SCALP от Франции. Об этом сообщил украинский посол в Париже Вадим Омельченко в беседе с порталом «Левый берег».

По его словам, первая часть дальнобойных ракет уже находится на Украине. Он также отметил, что французские власти осуществляют поставки вооружения своевременно.

Посол заявил, что партия ракет была экспериментальной, однако, снаряды достойно зарекомендовали себя в бою, поэтому их поставки будут продолжаться. Омельченко добавил, что главный вопрос поставок состоит в сроках их реализации, с чем у Франции не плохо обстоят дела.

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#оружие
#посол
#поставки
#всу
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Глава Делового совета БРИКС Буси Мабуза оценил проведение саммита в Джидде
22 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Председатель Делового совета БРИКС Буси Мабуза прокомментировал проведение саммита в саудовской Джидде, который посвящён вопросу мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает RT.
«Если вы исключаете Россию, о каких мирных переговорах может идти речь?.. Если идёт эскалация конфликта, растёт запрос на вооружение, даются обещания о новых поставках, то о каком мире мы говорим?» — приводит слова Мабузы RT.

Мабуза подчеркнул, что принятие каких-либо решений происходит исключительно в интересах спонсоров конфликта.

Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 40 стран, кроме России. В МИД России отмечали, что без участия РФ и учета ее интересов, никакие встречи по Украине «не имеют ни малейшей добавленной стоимости».

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#эксперт
#мид
#вооружение
#план
#рф
#переговоры
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Алжир запретил пролёт самолётам Франции для вторжения в Нигер
Аль-Хабр: Алжир не пропустил французские самолеты в Нигер для военной операции
22 августа 2023, 15:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Алжир запретил французским военным самолётам пересекать своё воздушное пространство для военной интервенции в Нигер. Об этом сообщает местная газета «Аль-Хабр».
В связи с намерением направить в Нигер военные самолеты, Париж обратился с просьбой к Алжиру, чтобы власти предоставили возможность пересечь воздушное пространство страны. Алжир на просьбу правительства Франции ответил отказом. По информации издания, Париж направил аналогичную просьбу Марокко. 
 
Отмечается, что на аэродромах ЭКОВАС уже  проходят подготовку военные подразделения для возможного вторжения в Нигер. 

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#самолёты
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#страны
#париж
#Нигер
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин: участие жителей Подмосковья в ДЭГ повысит явку на выборах
22 августа 2023, 15:13

Фото: Фотобанк МО

Участие жителей Подмосковья в дистанционном электроном голосовании повысил явку на предстоящих выборах. Уверенность в этом высказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Что касается явки, в регионе проводится большая работа по информированию жителей об избирательных компаниях. Кандидаты также проводят разъяснительную работу среди своих сторонников. Сомнений в том, что явка будет достойной, как минимум, не ниже, чем на предыдущих выборах, у нас нет. Однако такая форма, как дистанционное электронное голосование, возможно, повысит явку и привлечёт интерес тех категорий граждан, которые ранее были не так активны. Это, например, молодёжь. Если раньше им было сложно объяснить, зачем приходить на избирательный участок, то сейчас они легко могут проголосовать с домашнего компьютера, планшета или мобильного телефона», – пояснил Берёзкин
 
Он добавил, что все три дня – 8,9 и 10 сентября – 36 тыс членов избирательных комиссий будут работать с 8 утра до 8 вечера. Также будет включена горячая линия по всем вопросам, связанным с голосованием, и по возможным жалобам на работу участковых избирательных комиссий. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#подмосковье
#московская область
#голосование
#выборы
#мособлизбирком
#илья берёзкин
#едг
#дэг
#единый день голосования
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин перечислил преимущества ДЭГ
22 августа 2023, 14:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Единый день голосования жители Подмосковья впервые смогут принять участие в ДЭГ. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«На территории региона выборы состоятся в течение трёх дней подряд – 8,9 и 10 сентября. Помимо традиционных форм голосования – на избирательном участке и на дому, – в этом году регион впервые принимает участие в дистанционном электронном голосовании через портал госуслуг – так называемом ДЭГ», – напомнил Берёзкин
Он отметил, что Московская область – один из лидирующих регионов, жители которого активно подают заявления на портал госуслуг для участия в такой форме голосования. Берёзкин рассказал и о преимуществах ДЭГ.
«Что это нам даёт? Во-первых, удобство, во-вторых, возможность получать дополнительную информацию о выборах. Человек, зайдя на сайт госуслуг, может получить не просто сообщения, которые мы традиционно видим в СМИ или на стендах около подъездов, но и информацию о каждом из кандидатов, посмотреть его трудовую деятельность», – сказал глава Мособлизбиркома. 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#илья берёзкин
#выборы
#едг
#единый день голосования
#дэг
#губернатор
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин объявил о финальной стадии кампании по выборам губернатора Подмосковья
22 августа 2023, 14:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В кампании по выборам губернатора Подмосковья наступила завершающая стадия. Все партии, представленные в Мособлдуме, выдвинули своих кандидатов, заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Сегодня избирательная кампания в Московской области вошла в завершающую стадию, если говорить о главных выборах – выборах губернатора. Четыре политические партии, представленные в региональном парламенте, выдвинули своих кандидатов, и они успешно прошли регистрацию. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». Сейчас идёт активный период агитации кандидатов в СМИ. Основная задача Мособлизбиркома сейчас – информирование жителей о дате, месте и времени голосования», – сказал Берёзкин

Он напомнил, что выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
 
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.  Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#выборы
#едг
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#голосование
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#илья берёзкин
#мособлизбирком
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Президент Турции Эрдоган приедет в Россию
22 августа 2023, 14:20

Фото: сайт Кремля

Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным о зерновой сделке.
Турецкое новостное агентство Yeni Şafak, ссылаясь на источники в администрации турецкого лидера, пишет, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в планах  нанести визит в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из главных вопросов станет возобновление зерновой сделки.
 
«По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о «зерновом коридоре», — пишет Yeni Şafak.
До этого некоторые СМИ писали о вероятной встрече Путина и Эрдогана в Турции.

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#турция
#президент
#зерновая сделка
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Поляки возмутились высказываниям властей в сторону России
NYT: Жители Польши осудили власти из-за утверждения об угрозе со стороны России
22 августа 2023, 11:05

Фото: iStock/delray77

В Польше посчитали, что высказывания властей об угрозе «Сувалкском коридору» со стороны России – абсолютно безосновательны, сообщает The New York Times.
«Почему все постоянно говорят об угрозах? Как можно заметить, на улицах нет ни танков, ни солдат с оружием. Города и села в «Сувалкском» коридоре одни из самых безопасных мест на земле», - прокомментировал ситуацию мэр города Августов.

При этом, ранее бывший председатель комитета по обороне Госдумы адмирал Владимир Комоедов заявил, что разговоры по поводу Сувалкского коридора надоедают. Сообщается, что в Польше и прибалтийских странах ведутся открытые разговоры о необходимости военного укрепления Сувалкского коридора. Адмирал отметил, что строить различные версии по этому поводу на данный момент не имеет смысла.

«Единственная настоящая угроза исходит от польских лидеров, живущих в параллельном мире и сгущающих краски вокруг «Сувалкского коридора», –заявил главный редактор одного из польских новостных порталов Войцех Дразба.

В то же время, местные жители считают, что громкими заявлениями власть ​запугивает народ в преддверии предстоящих выборов, отметили в NYT.

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#польша
#россия
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В Крыму Зеленского назвали «персонажем», дни которого сочтены
Константинов: Политические дни Зеленского сочтены
22 августа 2023, 09:24

Фото: iStock/JARAMA

В силу своей неадекватности, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский может не осознавать, что его политические дни сочтены, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».
«Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности», - прокомментировал ситуацию Константинов.

По его мнению, Запад просто «сольет» нынешние украинские власти по завершению мирных переговоров. 

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина лишится значительных территорий, если военные действия в стране продолжатся. Он также заявил, что все знают, чем закончится конфликт. По его мнению, Украина лишится выхода к Черному морю, Россия достигнет целей спецоперации, а западная часть страны отойдет Польше, которая вторгнется на ее территорию с помощью США.

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#владимир зеленский
#украина
#крым
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В сети появились кадры прибытия Лаврова в ЮАР, его поприветствовали традиционным танцем
Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
22 августа 2023, 09:08

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС, там его тепло встретили традиционными африканскими танцами, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
На саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.
Ранее Лавров заявил, что ядерное сдерживание в настоящее время представляет собой единственный ответ на определенные угрозы безопасности России. Министр подчеркнул, что НАТО, грубо нарушая принцип неделимости безопасности, объявила себя ядерным союзом и поставила цель «стратегического поражения» России.

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#сергей лавров
#африка
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