Франция приостановит финансовую поддержку Буркина-Фасо

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Франция прекращает финансирование Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера.
Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление министерства иностранных дел Франции. Это решение было принято после того, как правительства Буркина-Фасо и Мали объявили о возможности ухода из ЭКОВАС в случае военной интервенции в Нигере.
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Артем Кузьмин