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Франция приостановит финансовую поддержку Буркина-Фасо

Франция приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо после ее угрозы выйти из ЭКОВАС
07 августа 2023, 02:40

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Франция прекращает финансирование Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера.
Об этом сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление министерства иностранных дел Франции. Это решение было принято после того, как правительства Буркина-Фасо и Мали объявили о возможности ухода из ЭКОВАС в случае военной интервенции в Нигере.

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#париж
#заявление
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Цукерберг предложил дату для поединка с Маском
Цукерберг предложил провести поединок с Маском 26 августа
07 августа 2023, 03:46

Фото: istockphoto.com/RuslanShevchenko

Руководитель компании Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг, предложил Илону Маску, главе Twitter, провести между ними бой.
Датой предполагаемого поединка Цукерберг предложил 26 августа. Об этой инициативе он сообщил через соцсеть Threads, которая является частью Meta.

Этот шаг был ответом на утверждение Маска о его активной подготовке к бою. Тем не менее, Цукерберг выразил сомнение в том, что поединок состоится в предложенный им день.

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#маска
#соцсеть
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Оценены потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО
FT: европейские компании потеряли €100 млрд на российском рынке после начала СВО
07 августа 2023, 02:14

Фото: iStock/darkojow

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине европейские компании понесли прямые убытки на российском рынке в размере, превышающем 100 миллиардов евро, отмечает Financial Times, ссылаясь на финансовые отчеты крупных европейских корпораций за последние 18 месяцев.
Согласно данным, 176 компаний из Европы столкнулись с убытками из-за обесценения своих активов, затрат, связанных с валютными колебаниями, а также издержками, связанными с продажей или уменьшением своего бизнеса в России. Стоит отметить, что в данном анализе не учтены косвенные экономические последствия, такие как увеличение стоимости энергоносителей и других товаров из-за спецоперации и введенных против России санкций.

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#цены
#покупки
#минфин
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В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
Al-Arabiya: мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
07 августа 2023, 01:21

Фото:iStock/Takosan

Повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает Al-Arabiya.
Ранее ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.

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#сша
#париж
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Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
Al-Arabiya: мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранного вторжения в страну
07 августа 2023, 01:10

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

В Нигере повстанцы утверждают, что за пределами страны кто-то готовит «вторжение», информирует телеканал Al-Arabiya.
Конкретное государство, стоящее за этим, не названо. Кроме того, мятежники заявили о блокировке воздушного пространства, реагируя на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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#сша
#париж
#государство
#Нигер
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Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина
Пентагон заявил о поддержке Филиппин из-за обострения в районе спорных с Китаем островов
06 августа 2023, 23:50

Фото: iStock/Im Yeongsik

Пентагон выразил поддержку Филиппинам на фоне растущих напряжений в районе островов Наньша (Спратли), которые являются предметом спора с Китаем, и осудил действия Пекина.
«Мы поддерживаем наших филиппинских партнеров в их критике попыток Китая вмешиваться в законные действия у Второй отмели Томаса (известного как острова Спратли)», — написал в Twitter официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются верными своему союзу с Филиппинами, охарактеризовав этот союз как «непоколебимый».

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#зеленский
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БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии
ЦПВС: БПЛА коалиции США 5 августа дважды опасно сближались с самолетами ВКС России в Сирии
06 августа 2023, 23:25

Фото: istockphoto / aapsky

5 августа беспилотные аппараты MQ-9, принадлежащие так называемой «коалиции» США, дважды приближались на опасное расстояние к российским истребителям Су-35 в воздушном пространстве Сирии. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
«В 11:46 у населенного пункта Ракка был замечен близкий маневр между беспилотником MQ-9 от „коалиции“ и самолетом Су-35 Воздушно-космических сил России. Расстояние между ними было менее 500 метров по вертикали», — подчеркнул Кулить.
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В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье
Newsweek: разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
06 августа 2023, 23:18

Фото: iStock/Tomas Ragina

Отступление ВСУ выявило потенциальные слабые стороны НАТО при столкновении с противником, обладающим современной авиацией и продвинутым вооружением, утверждает Newsweek.
«За последние 18 месяцев ни одно из вооруженных формирований НАТО не сталкивалось с такими боевыми действиями, как украинские войска. Военная стратегия альянса не испытывала себя в противостоянии с мощным противником», — говорит эксперт Дэвис Эллисон.
В контексте операций в Персидском заливе 1990-1991 годов и войны в Ираке, США быстро добились воздушного превосходства, что стало ключевым фактором их успеха против армии страны Ближнего Востока, подчеркивает специалист Пол ван Хофт.

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Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году
06 августа 2023, 20:31

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Об этом сообщает издание «Подъем».
Песков рассказал, что иностранный журналист спросил его про выборы и кандидатов. Пресс-секретарь пояснил, что благодаря беспрецедентному объединению общества вокруг российского лидера можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его, безусловно, переизберут с весомым преимуществом. 

Песков также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России. 

Напомним, New York Times процитировала Пескова из интервью, где он якобы сообщил, что президентские выборы в России — «это дорогостоящая бюрократия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.

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#рф
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Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия
Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в 2021 году
06 августа 2023, 20:17

Фото: istockphoto / Zolnierek

Бывший лидер Америки Дональд Трамп заявил, что намерен требовать замену судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и о переносе судебного процесса из Вашингтона. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.
По словам экс-президента, он не может добиться справедливого суда. Отметим, что 3 августа Дональд Трамп был обвинен по четырем статьям, связанных со штурмом Капитолия в начале 2021 года.
 
Экс-президент рассказал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год лишения свободы. 

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