Франция приостановит финансовую поддержку Буркина-Фасо

5 августа беспилотные аппараты MQ-9, принадлежащие так называемой «коалиции» США, дважды приближались на опасное расстояние к российским истребителям Су-35 в воздушном пространстве Сирии. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.