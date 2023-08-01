Франция приступила к эвакуации соотечественников из Нигера

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МИД Франции сообщило о начале эвакуации своих граждан из Нигера.
Эвакуация начнётся сегодня. Такое решение было принято из-за нестабильной ситуации в Нигере, где совершаются противоправные действия по отношению к посольству Франции. А также из-за закрытия воздушного пространства, что не даёт возможности гражданам европейских стран самостоятельно покинуть государство.
В ведомстве добавили, что помимо французских граждан, будут эвакуированы и жители других европейских стран.
Ранее сообщалось, что Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию, несмотря на то что большая часть горнодобывающей промышленности в стране принадлежит европейскому государству.
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В ведомстве добавили, что помимо французских граждан, будут эвакуированы и жители других европейских стран.
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Анастасия Чинкова