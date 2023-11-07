Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине

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Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал к немедленному установлению перемирия в рамках палестино-израильского конфликта и обеспечению гуманитарного доступа в сектор Газа.
«Франция призывает к срочному установлению устойчивого гуманитарного перемирия, которое необходимо и должно привести к окончанию вооруженных столкновений. Кроме того, необходимо обеспечить безопасный гуманитарный доступ в сектор Газа», - цитирует его РИА Новости.Читайте также:
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