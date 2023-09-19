Франция требует экстренно провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе

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Франция потребовала экстренно собрать заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МИД страны.
«Франция требует проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, МИД Франции потребовал от Баку немедленного прекращения огня МИД также призвал Баку немедленно прекратить огонь и соблюдать международное право.
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