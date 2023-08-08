Французские сенаторы написали Макрону о крахе в Африке

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94 французских сенатора написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором рассказали о проблемах Пятой республики на африканском континенте. Об этом 8 августа написало издание Le Figaro.
По мнению подписантов, среди которых, например, председатель комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон, французская Африка постепенно становится «военной российской Африкой, экономически китайской Африкой и дипломатически американской Африкой».
После провала французского военного вмешательства в 2014 году, по мнению сенаторов, в Африку пришла группа «Вагнер» — в том числе в те страны, лидеры которых объединяют население своих стран против «былой колониальной власти».
Члены французского сената заявили президенту, что ранее дружественная Парижу Африка теперь перестала понимать Францию, все чаще оспаривая ее роль и присутствие на Чёрном континенте.
Лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что из-за прошлых дипломатических ошибок западных правительств, на Африканском континенте растут антизападные настроения, в их числе и антифранцузские. Комментируя ситуацию в Нигере, Филиппо отметил, что в данный момент там «затрагиваются стратегические интересы Франции». Он отметил, что французская сторона получала 18% поставок урана для атомных станций из Нигера, где находится и французская «военная база с 1,5 тыс. солдат».
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«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, — отвергли Францию, французские силы, французские предприятия», — цитирует письмо газета, называя среди проблемных для Парижа стран также Кот-д'Ивуар, Сенегал, Алжир, Тунис и Марокко.
Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных
Члены французского сената заявили президенту, что ранее дружественная Парижу Африка теперь перестала понимать Францию, все чаще оспаривая ее роль и присутствие на Чёрном континенте.
Лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что из-за прошлых дипломатических ошибок западных правительств, на Африканском континенте растут антизападные настроения, в их числе и антифранцузские. Комментируя ситуацию в Нигере, Филиппо отметил, что в данный момент там «затрагиваются стратегические интересы Франции». Он отметил, что французская сторона получала 18% поставок урана для атомных станций из Нигера, где находится и французская «военная база с 1,5 тыс. солдат».
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Артем Путинцев