Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных

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Чтобы избежать кризисов и роста антифранцузских настроений в Африке, Париж должен извлечь уроки из ситуации в Нигере, а также начать говорить со странами Африки на равных.
Об этом заявил 6 августа лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Французский политик считает, что из-за прошлых дипломатических ошибок западных правительств, на Африканском континенте растут антизападные настроения, в их числе и антифранцузские. Комментируя ситуацию в Нигере, Филиппо отметил, что в данный момент там «затрагиваются стратегические интересы Франции», и Макрон мог бы и прервать свой отпуск.
То, что происходит в Нигере, является «серьёзным кризисом для Франции», говорит Филиппо. Он отметил, что французская сторона получала 18% поставок урана для атомных станций из Нигера, где находится и французская «военная база с 1,5 тыс. солдат».
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«Нужно говорить ясно, не надо принимать людей за дураков. У Франции есть интересы, которые она должна защищать, но она должна заявлять об этом прямо, а не пытаться заставлять всех верить, что она борется за что-то другое», —сказал Флориан Филиппо в беседе с ТАСС.
То, что происходит в Нигере, является «серьёзным кризисом для Франции», говорит Филиппо. Он отметил, что французская сторона получала 18% поставок урана для атомных станций из Нигера, где находится и французская «военная база с 1,5 тыс. солдат».
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Мария Фирсова