Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
Данные последнего опроса американцев о поставках оружия Украине свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты готовы отказаться от поддержки Владимира Зеленского и кардинально сменить курс в отношении Киева. Такое мнение высказал в своём Twitter французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского! <...> США собираются избавиться от своей марионетки?», — задался вопросом политик (цитата по РИА Новости).Напомним, что согласно результатам опроса CNN более половины американцев выступают против одобрения очередных пакетов помощи Украине. 55% респондентов выступили против одобрения Конгрессом США дополнительных траншей помощи, 45%, наоборот, поддержали американское правительство.
Флориан Филиппо не впервые сильно критикует режим Зеленского и его поддержку со стороны Запада. Так, недавно он написал о том, что шестой президент Украины своими атаками по территории РФ намеренно приближает начало третьей мировой войны. А ещё раньше экс-депутат Европарламента заявил, что страны Североатлантического альянса могут ввести свои войска на Украину после провала контрнаступления Вооружённых сил Украины.
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