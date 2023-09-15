ФРГ допускает поставку Киеву ракет Taurus через несколько недель

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Глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что для принятия решения по отправке ракет дальнего действа Taurus на Украину понадобится около двух недель.
Он уточнил, что данное решение не принимается оперативно не из-за недоверия к украинским властям ввиду дальнего действа ракет, а из-за обеспечения безопасности самой Германии. По его словам, в первую очередь нужно избежать ущерба дня граждан ФРГ.
Писториус призвал киевские власти проявить терпение и понимание в этом вопросе.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок, которая сообщила об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — сказал Кулеба.
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«В то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», — заявил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок, которая сообщила об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. «Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — сказал Кулеба.
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Элина Позднякова