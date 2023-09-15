ФРГ допускает поставку Киеву ракет Taurus через несколько недель

«Хочу сказать, что это чушь полная», - заявил Путин журналистам, комментируя подобные утверждения, звучащие в странах Запада.

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По словам российского лидера, 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине. Такие данные приводятся по состоянию на 15 сентября 2023 года.Путин в ходе беседы с Лукашенко также ответил на вопрос журналиста о том, что Украина и США когда-нибудь «станцуют танго». Глава РФ заявил, что Америка сама не умеет танцевать, они сами только с помощью оружия и угроз действуют, и при этом еще учат других. По словам президента, США сами всегда решают вопросы силой: санкциями, финансовыми ограничениями и угрозами применения военных сил.