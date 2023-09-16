Фридман пожаловался на введенные против него санкции

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Российский миллиардер Михаил Фридман считает, что введенные против него ограничения являются «политическим инструментом», и заявил, что разрешить эту ситуацию вряд ли удастся. Его цитирует британская газета The Times.
Сейчас по требованию властей Великобритании Фридман может тратить не более двух тысяч фунтов (2480 долларов) в месяц. Ранее он говорил, что в таком положении он не может даже заплатить уборщице и оказался запертым в своем доме в Лондоне.
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