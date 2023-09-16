Фридман пожаловался на введенные против него санкции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются. Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в США, на Генассамблею ООН.