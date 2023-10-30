«Фронт против США»: втянут ли Израиль и Палестина другие страны в войну

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Израиль продолжает наносить массированные удары по территории сектора Газа. Разрастающийся конфликт грозит вступлением в противостояние третьих стран. Редакция «Радио 1» расскажет, почему Иран обвиняет Тель-Авив в переходе красных линий, и почему отдельный фронт может быть открыт против США.
Израиль ударил по нескольким объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по 600 объектам группировки ХАМАС. В израильском оборонном ведомстве заявили, что в результате атаки, несколько десятков террористов были уничтожены. Ударам в секторе Газа подверглись здания и туннели, которые по данным ЦАХАЛа, использовались членами палестинской группировки для хранения оружия и укрытий.
Израиль потребовал, чтобы журналисты покинули сектор Газа
Журналисты должны покинуть северную часть сектора Газа. С таким требованием к работникам медиасферы обратилось руководство Израиля. Это обусловлено тем, что ЦАХАЛ намерен расширить масштабы наземной операции в анклаве. Прежде сообщалось, что в ходе палестино-израильского погибли 24 журналиста, восемь получили ранения, трое пропали без вести.
Российского посла вызвали в МИД Израиля
Израиль выразил ноту протеста России в связи с прибытием в Москву делегации ХАМАС. В пресс-службе израильского МИДа сообщили, что Тель-Авив встревожен отношением Москвы к конфликту на Ближнем Востоке. По словам представителей внешнеполитического ведомства, Россия не осуждает террористические методы палестинской группировки, что вызывает опасения.
Делегация ХАМАС прибыла в Москву 26 октября. В результате переговоров были достигнуты договоренности об освобождении заложников из числа российских граждан. Также обсуждался вопрос эвакуации россиян и других граждан с территории сектора Газа.
Израиль нанёс удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа
Израильские военные нанесли удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс», находящейся на севере сектора Газа. По информации телеканала Al Hadath, в госпитале укрываются более 12 тысяч человек.
Прежде Израиль предупредил о грядущей атаке и заявил о необходимости эвакуации медицинского персонала. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал предупреждения израильских властей, назвал их «тревожными» и подчеркнул, что больницу не представляется возможным эвакуировать, так как в ней находится более 400 пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно.
В США предрекли уничтожение Израиля
Президент Ирана заявил, что Израиль пересек красную линию
Пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси на своей странице в соцсети X сообщила, что Израиль пересек все красные линии. Ведомство подчеркивает, что Вашингтон требует «ничего не делать», чтобы не усугубить конфликт, однако сам продолжает поддерживать Израиль. Прежде глава МИД Ирана заявил, что в случае продолжения поддержки Израиля, против США могут открыть отдельный фронт. Он также добавил, что сохранение нынешней ситуации в секторе Газа приведет к тому, что ситуация в регионе выйдет из-под контроля.
Жертвы войны в Израиле
С израильской стороны жертвами обострившегося конфликта стали более 1,4 тысячи человек. Около 5,2 получили ранения. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о восьми тысячах погибших с начала военных действий. Ранения получили более 19 тысяч человек.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на израильские территории и установили контроль над несколькими районами и военными объектами региона. Также были нанесены массированные ракетные удары. Атака стала беспрецедентной за все время конфликта, длящегося более 75 лет. В качестве ответных действий, армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции на территории сектора Газа.
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Анастасия Крестьянова