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ФСБ: Предотвращена подготовка убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

15 июля 2023, 13:32

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Предотвращена подготовка убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщают в ФСБ.
В прошедшую пятницу в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", которые проводили разведку у мест работы и проживания журналисток.

«В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство», – заявили в ФСБ.


Количество задержанных не уточняется. Однако есть информация, что при обыске были изъяты автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, наручники, кастеты и дубинки.

В отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел о подготовке проведения экстремистских и террористических актов.

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#террор
#попытканападения
#арест
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Медведев ответил на слова Джонсона о принятии Украины в НАТО стихами Высоцкого
15 июля 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале ответил на слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о принятии Украины в НАТО без дополнительных условий.
«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу», — написал Медведев.

Он отметил, что там [в психиатрической лечебнице] Джонсон «среди своих» мог бы изображать крутого парня и требовать начала третьей мировой войны. 

Также Медведев прокомментировал ситуацию стихами Высоцкого: «Не сумасшедший – что возьмёшь». 

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон заявил о необходимости введения Украины в членство НАТО, причём без дополнительных условий.  

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#Медведев
#Джонсон
#НАТО
#Украина
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Минобороны и МИД проверяют информацию о падении северокорейской ракеты в российской экономической зоне
15 июля 2023, 13:02

Фото: istockphoto/3D_generator

Помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совбеза организации заявил, что запущенная КНДР ракета упала в море в пределах исключительной экономической зоны России. Это заявление прокомментировал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
В беседе с журналистами дипломат отметил, что российские власти пока не располагают подтвержденной информацией о месте падения северокорейской ракеты. Андрей Руденко уточнил, что его коллеги из МИД совместно с сотрудниками министерства обороны РФ в настоящее время исследуют этот вопрос, передает сетевое издание «ДВ-РОСС». Накануне об отсутствии четкой информации о падении ракеты в пределах российской экономической зоны также говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Замглавы ведомства иностранных дел также добавил, что запуски ракет Северной Кореей, другие военные приготовления являются ответной реакцией на действия США и их союзников. Запад фактически сам провоцирует КНДР на подобные шаги в ответ на проявление враждебности.

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#Руденко
#МИД
#ракета
#падение
#информация
#зона
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Глава МИД Сергей Лавров открыл генконсульство на Пхукете
15 июля 2023, 12:34

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров открыл генеральное консульство на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает Lenta.ru.
Лавров сказал, что открытие генконсульства – важный шаг, позволивший расширить присутствие России в Юго-Восточной Азии.

На церемонии открытия присутствовали десятки россиян, живущих в Таиланде. По окончании мероприятия Лавров пообщался с соотечественниками.

Кроме того, он обсудил с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования в стране карт российской платёжной системы «Мир». Это важно сделать для удобства большого количества туристов, посещающих страну.

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#Лавров
#генконсульство
#Таиланд
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Три зарубежных автоконцерна пока не решили судьбу своих заводов в России
15 июля 2023, 11:29

Фото: istockphoto/JHVEPhoto

Многие иностранные автомобильные концерны в последний год постепенно покидали российский рынок. Однако Hyundai, Stellantis и Mitsubishi пока не решили судьбу своих предприятий на территории России.
Несмотря на то, что конвейеры на этих заводах давно простаивают, руководство хранит молчание и не делает окончательных заявлений об уходе, передает РИА Новости. Например, производство на заводе Hundai в Санкт-Петербурге было приостановлено еще в марте 2022 года. В корейских СМИ с тех пор не раз появлялась информация о предстоящей продаже активов предприятия, в частности, компании «Астана Моторс». Министерство промышленности и торговли РФ в мае нынешнего года подтвердило, что Hundai сообщал о намерении продать завод, однако покупатель не был назван.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что продажа этого завода — вопрос времени. Он огромный, современный, высокотехнологичный. Вокруг него сосредоточено большое количество предприятий, выпускающих комплектующие и запчасти. Эксперт отметил, что любая крупная покупка такого рода в настоящее время возможна только для российских инвесторов.

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#Hyundai
#Stellantis
#Mitsubishi
#завод
#автоконцерн
#продажа
#рынок
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МИД РФ: американцы и их союзники сами провоцируют КНДР на запуски ракет
15 июля 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Alexyz3d

США и их союзники сами провоцируют правительство Северной Кореи на запуски ракет. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко.
КНДР просто вынуждена реагировать на враждебные действия Запада, подчеркнул политик. Запуски ракет и другие военные приготовления являются адекватной реакцией на действия Вашингтона и его сателлитов, передает слова Руденко издание «Лента.ру». 

Ранее помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари сообщил, что запущенная из окрестностей Пхеньяна баллистическая ракета большой дальности упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Комментируя это заявление, Андрей Руденко отметил, что его коллеги вместе с сотрудниками Минобороны страны в настоящее время продолжают исследовать этот вопрос. Но пока четких данных о том, что ракета упала в российской экономической зоне, нет, сообщил дипломат.

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#Hyundai
#Stellantis
#Mitsubishi
#завод
#автоконцерн
#продажа
#рынок
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Джонсон: Украина должна быть принята в НАТО без условий
15 июля 2023, 10:52

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина безоговорочно должна быть принята в НАТО. Об этом он сообщил Daily Mail.
«Так чего же они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО», — написал Джонсон. 

Политик указал на неправильность действий представителей НАТО. По его мнению, альянс должен был дать понять Украине, что её примут в блок после окончания военных действий. Вместо этого Зеленский получит «приглашение» в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия». 

Джонсон также уточнил, что ​Украина приложила большое количество усилий, чтобы ​показать свою готовность к ​вступлению НАТО. Ни одна страна ​не показала такой целеустремлённости и вообще не так сильно нуждается в членстве НАТО, как Украина. 

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал упростить процедуру вхождения Украины в альянс. 

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#политика
#НАТО
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Mirror: Забастовки на складе Минобороны Великобритании усложнят поставки ракет на Украину
15 июля 2023, 10:34

Фото: iStock/santima.studio

Забастовки работников оружейного склада Министерства обороны Великобритании могут осложнить поставки ракет Storm Shadow и Brimstone на Украину. Об этом сообщает газеты Mirror
Более 50 работников объекта устроили протесты из-за низкого уровня зарплаты. Они намерены объявить новую забастовку в понедельник.

Издание уточняет, что продолжение недовольств может оказать влияние на поставки оружия на Украину. В связи с этим, Минобороны Великобритании приняло «чрезвычайные меры».

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#забастовка
#ракеты
#ВСУ
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Российско-китайские военные учения пройдут в Японском море
15 июля 2023, 09:13

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Министерство обороны КНР сообщило о проведении в Японском море военных учений «Север. Взаимодействие-2023». В них примут участие военно-морские силы России и Китая.
Основную тему маневров в китайском военном ведомстве обозначили как отработку взаимодействия при поддержании безопасности стратегических морских путей, передает РИА Новости. Кроме частей военно-морского флота (ВМФ) России, в зону проведения учений также будут направлены самолеты военно-воздушных сил (ВВС). 

Во время маневров в Японском море будут проводиться совместные операции с целью улучшения стратегического взаимодействия между армиями двух стран, а также укрепления способности вместе поддерживать мир и стабильность в тихоокеанском регионе и быстро реагировать на возможные внешние вызовы в сфере безопасности.

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#китай
#россия
#маневры
#учения
#флот
#море. безопасность
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Вице-президент США Харрис назвала сокращение населения способом улучшения экологии
15 июля 2023, 07:58

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На выступлении в Белом Доме вице-президент США Камала Харрис заявила, что для улучшения экологической ситуации необходимо не только использовать чистую энергию, но и сокращать население. По ее словам, это позволит детям дышать чистым воздухом и пить чистую воду.
Позже на сайте Белого Дома появился исправленный вариант речи политика, из которого стало ясно, что она оговорилась, произнеся вместо слова «загрязнение» (англ. pollution) «население» (population). Однако первый вариант выступления уже разошелся по Сети и вызвал множество язвительных комментариев пользователей, сообщает сайт «Рен-ТВ».

Американцы вспомнили предыдущие ляпы в речах Харрис, а также ее неуместные шутки, над которыми смеялась только она сама. Некоторые предположили, что подобные оговорки среди американских политиков стали эпидемией после того, как в неловкие и комичные ситуации систематически начал попадать президент Байден, который не мог найти выход со сцены, протягивал руку невидимому собеседнику, путал названия стран либо не мог их выговорить и так далее.

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#сша
#харрис
#вице-президент
#экология
#население
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