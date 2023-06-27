ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже

Фото: iStock/irene_rebrova
27 июня Федеральная служба безопасности прекратила дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер»
ФСБ сообщила о том, что дело о вооруженном мятеже прекращено, передает РИА Новости.
Как стало известно, при расследовании дела установлено, что участники мятежа прекратили преступные действия.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Против главы «Вагнера» возбудили уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что ЧВК «Вагнер» готовится передать Минобороны тяжелую военную технику.
Как стало известно, при расследовании дела установлено, что участники мятежа прекратили преступные действия.
«С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — заявили в спецслужбе.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Против главы «Вагнера» возбудили уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что ЧВК «Вагнер» готовится передать Минобороны тяжелую военную технику.
Екатерина Коршунова