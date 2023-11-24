FT: Финляндия может прекратить прием заявок об убежище в аэропорту Хельсинки

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Финские власти готовы приостановить ведущийся в аэропорту Хельсинки прем заявок об убежище. Это произойдет в том случае, если Россия не пресечет поток нелегальных мигрантов.
Ранее Рантанен также пообещала закрыть всю границу с Россией, если ситуация с нелегальными мигрантами не нормализуется. Напомним, финские власти уже закрыли почти все действовавшие ранее пограничные контрольно-пропускные пункты. На финско-российской границе сейчас функционирует только самый северный КПП «Райа-Йоосеппи». Правительство Финляндии не исключает, что может закрыться и он.
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Александр Бойцов