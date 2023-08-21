FT: Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником Группы семи

Власти Китая призовут своих коллег по объединению БРИКС (Бразилию, Россию, Индию и ЮАР) стать геополитическим конкурентом «Большой семёрки», сообщило британское издание Financial Times,
«Если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда наш общий голос в мире станет сильнее», — заявил в беседе с изданием представитель Китая, который захотел остаться анонимным.Напомним, что в G7 входят США, Канада, Франция, Италия, Япония, Германия и Великобритания.
FT: БРИКС забирает господство у G7
При этом, по данным британской газеты, между Пекином и Нью-Дели существуют разногласия по поводу того, чем именно должно быть объединение БРИКС: сохраняющим нейтралитет клубом по отстаиванию экономических интересов развивающихся государств, либо же открыто выступающей против стран Запада политической силой.
Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС. В их числе оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.
На саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, соберутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.
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