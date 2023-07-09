FT: НАТО давит на США и Германию из-за недостаточной поддержки вступления Украины в альянс;

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США и Германия испытывают давление от своих партнеров по НАТО, требующих усилить поддержку Украины в вопросе её присоединения к альянсу, и это происходит всего за несколько дней до начала саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Financial Times.
Как упоминается в статье, союзники были весьма удивлены «сдержанной» позицией США и Германии, которые не проявляют достаточной активности по поддержке вступления Украины в альянс.
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