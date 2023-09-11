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СМИ анонсировали крупнейшие военные учения НАТО

FT: НАТО планирует провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны
11 сентября 2023, 10:04
Фото: iStock/Stas-Bejsov

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Газета Financial Times сообщает о том, что страны-члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны.
По данным издания, в ходе учений будут собраны более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов Североатлантического альянса. Отмечается, что учения будут иметь название «Стойкий защитник». Их начало запланировано на весну 2024 года.

Сообщается, что учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. В учениях также будет задействована Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не одобрена Турцией и Венгрией.


Напомним, ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».

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#сша
#учения
#бпла
#швеция
#нато
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Президент Бразилии да Силва не знает, задержат ли Путина в случае приезда в страну
11 сентября 2023, 10:08

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Бразилии Лула да Силва заявил журналистам, что не может точно сказать, будет ли задержан президент России Владимир Путин по ордеру МУС в случае его приезда в страну. Об этом сообщает DW.
При этом 10 сентября, в воскресенье, он уверенно заявил, что Путина ни в коем случае не арестуют в случае приезда в Бразилию.

«Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что, если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют», - заявил да Силва в кулуарах на встрече G20 в Дели.

Сегодня, 11 сентября, бразильский лидер заявил, что не знает, задержит ли Путина бразильское правосудие. По его словам, подобное решение принимает судебная власть, а не правительство. 

Напомним, следующий саммит G20 пройдёт в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом Бразилия является подписантом Римского устава, согласно которому необходимо выдавать тех, на кого Международный уголовный суд выписал арест.

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#суд
#арест
#правительство
#бразилия
#лидер
#путин
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Politico: Ход Путина вынуждает ЕС экстренно расширяться
11 сентября 2023, 10:05

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Решение лидера РФ Владимира Путина о проведении СВО на Украине и присоединении новых территорий вынуждает Европейский союз расширяться, однако это может провоцировать ряд проблем для блока.
Об этом сообщает американская медиа-организация Politico.

«Присоединение новых регионов к РФ Владимиром Путиным подтолкнуло лидеров Евросоюза к разработке собственных планов расширения. В настоящее время ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов», — сообщается в публикации.
Автор статьи утверждает, что Россия вынуждает Евросоюз принимать такие решения, несмотря на трудоемкий процесс расширения. В материале Politico указано, что сейчас предпринимаются шаги по привлечению в ЕС из 27 государств до 8 новых членов.

«Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры», — поделились мнением западные журналисты.

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#россия
#журналисты
#медиа
#евросоюз
#сво
#рф
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Глава ФТС Давыдов назвал беспределом запрет на ввоз шампуней и смартфонов в ЕС
11 сентября 2023, 09:09

Фото: iStock/butenkow

Запрет на въезд россиян в ЕС на своих автомобилях, со смартфонами и шампунями является «полным беспределом», при этом повлиять на это Россия не может. Так новый запрет прокомментировал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.
Ранее в ЕК заявили, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Раз оно попадает под определенные таможенные коды и произведено в России, то ввозить его в страны Евросоюза нельзя, так как это нарушило бы санкции.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — цитирует РБК Давыдова. 

По его словам, страны ЕС ранее уведомили Россию, что таможенное сотрудничество с ней заморожено. Таким образом, они могут распоряжаться на своей территории основными принципами таможенного оформления. Россия при этом повлиять на такой шаг силами ФТС не в состоянии, добавил Давыдов.

Он также выразил надежду на то, что россияне являются более цивилизованными, и «подобный беспредел» творить не будет. 

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#россия
#товары
#сотрудничество
#импорт
#евросоюз
#ек
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев
11 сентября 2023, 08:59

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».
Уточняется, что визит главы МИД ФРГ заранее анонсирован не был. По прибытии она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь Германии в конфликте с Россией.

Уточняется, что Бербок уже четвертый раз приехала на Украину с начала проведения Россией специальной военной операции.

Напомним, 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. Тогда он заявил, что Вашингтон отметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое критикуют западные СМИ, а в России называют провальным.

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#помощь
#мид
#украина
#фрг
#операции
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В Британии заявили, что Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России
Полковник Кемп: Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России
11 сентября 2023, 07:36

Фото: iStock/macky_ch

Сохранение президентом России Владимиром Путиным новых российских регионов приведет к унижению Запада. Такое мнение выразил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
«Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой», — написал Кемп в своей статье.

По его словам, сохранение Россией территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей навсегда закроет Украине дорогу в НАТО. При этом униженный Запад будет вынужден попытаться минимизировать свой ущерб.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что на Западе ошиблись, предполагая, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте в конфликте на Украине и уже вынужденно начали восхищаться её действиями на поле боя. Он пояснил, что прокси-война Запада на Украине уже приближается к провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, постепенно теряют возможности для отступления.

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#сша
#россия
#украина
#нато
#запад
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Журналист RT Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине
11 сентября 2023, 07:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

На Западе ошиблись, предполагая, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте в конфликте на Украине и уже вынужденно начали восхищаться её действиями на поле боя. Об этом написал журналист Чей Боуз.
Он пояснил, что прокси-война Запада на Украине уже приближается к провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, постепенно теряют возможности для отступления.

«Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — написал Боуз в своей соцсети.

По его словам, в военных центрах Запада «неохотно восхищаются» эффективной адаптации российской стратегии на поле боя. Таким образом, Боуз считает, что в случае поражения доверенного лица Запада станет для НАТО разрушительным. Тогда престиж и репутация альянса будут нивелированы.

Ранее журналист-расследователь Кит Кларенберг заявил, что из-за расширения НАТО существование Украины находится под угрозой.

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#сша
#россия
#война
#нато
#вс рф
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SwebbTV: Швеция попала в худшую из возможных ситуаций из-за помощи Украине
11 сентября 2023, 07:06

Фото: iStock/WDnet

Швеция оказалась в наихудшей из всех возможных ситуаций из-за того, что отправляет Украине своё самое современное оружие. Об этом рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд.
«Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие», - рассказал Стенлунд в интервью swebbTV.

Он уточнил, что другие страны отправляют вооружение, которое и так предстоит заменить или модернизировать. По его словам, это касается и истребителей F-16. При этом он объяснил, что самолеты Gripen являются лучшими из того, что ест на вооружении у Швеции.

Журналист также рассказал, что шведское правительство не позволяет своим гражданам решать судьбу членства страны в НАТО. Он считает, что Швеция ведет себя так, будто бы уже является членом альянса.

Ранее лидер партии Йохан Персон сообщил, что шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в Североатлантический альянс.

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#оружие
#страны
#вооружение
#швеция
#нато
#истребители
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Минобороны рассказало о бойцах ВСУ, которые были на сбитых в Чёрном море катерах
11 сентября 2023, 06:28

Фото: iStock/bbsferrari

Министерство обороны РФ раскрыло детали уничтожения в Чёрном море трёх десантных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишут «Известия».
Как сообщили собеседники издания в МО РФ, Три катера Willard с десантными группами общей численностью до 36 человек вышли из района Одессы. Их возможной целью являлся мыс Тарханкут, где находятся позиции позициями российских войск противовоздушной обороны (ПВО), по которым украинские боевики собирались нанести удар с помощью ​FPV-дронов или же ракет Brimstone.

Накануне российское военное ведомство сообщило о том, что российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря.

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#чёрное море
#всу
#вооружённые силы рф
#украина
#минобороны рф
#крым
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Андрей Воробьёв победил на выборах губернатора Московской области
11 сентября 2023, 06:11

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев

Губернатор Андрей Воробьев победил на выборах в Подмосковье по результатам обработки 100% протоколов. Он получил 83,68 голосов, следует из данных ЦИК.
Андрей Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые приняли участие в голосовании. По его словам, в этом году была достигнута рекордная явка избирателей – более 55%.

Кроме того, губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил важность федеральных программ, которые реализуются на территории Московской области. Отдельно Воробьёв оценил высокий уровень экологических, образовательных и здравоохранительных программ. Также он подчеркнул, что Москва и Подмосковье нуждаются в технологичных подходах, поэтому должны держаться вместе и помогать друг другу.

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#андрей воробьёв
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