СМИ анонсировали крупнейшие военные учения НАТО

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Газета Financial Times сообщает о том, что страны-члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны.
По данным издания, в ходе учений будут собраны более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов Североатлантического альянса. Отмечается, что учения будут иметь название «Стойкий защитник». Их начало запланировано на весну 2024 года.
Сообщается, что учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. В учениях также будет задействована Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не одобрена Турцией и Венгрией.
Напомним, ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».
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Сообщается, что учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. В учениях также будет задействована Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не одобрена Турцией и Венгрией.
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Екатерина Коршунова