FT: Представители G7 обсудили варианты действий на случай дестабилизации обстановки в РФ





«Стало ясно, что у нас расходятся мнения по поводу итогов того, что будет происходить в случае победы Украины, а также последствий этого для России», — отметил один из собеседников издания.

Представители стран-участниц «Большой семерки» (G7) в минувшие выходные обсудили варианты действий на случай возможной дестабилизации обстановки в РФ. Об этом сообщило в понедельник, 26 июня, британское издание Financial Times.Среди прочего на встрече обсуждалась угроза, исходящая от российских ядерных арсеналов в ситуации политической нестабильности.Как заявили FT знакомые с ходом дискуссий западные дипломаты, вооруженный мятеж российской ЧВК выявил отсутствие единого мнения среди союзников Киева по поводу конечной цели поддержки Украины.Издание указывает, что некоторые западные страны, включая членов G7, негативно оценили попытки Украины воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий, чтобы подорвать стабильность в России.«Радио 1» ранее сообщило, что США скрывали разведданные о планах ЧВК «Вагнер» от союзников. Исключением стали лишь отдельные представители британского правительства.