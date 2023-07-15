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FT: Президент ЮАР Рамафоса пытается убедить Путина отказаться от личного участия в саммите БРИКС

15 июля 2023, 07:57

Фото: сайт Кремля

Президент ЮАР Сирил Рамафоса напрямую обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным проблему его визита на саммит БРИКС, пытаясь отговорить от личного приезда из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителя вице-президента ЮАР Пола Машатиле.
Республика является участником Римского статута Международного уголовного суда, из-за чего обязана исполнить ордер на арест, выданный со стороны МУС в отношении российского лидера. Однако для правительства ЮАР это неприемлемо, поскольку оно само пригласило президента РФ на августовский саммит БРИКС.

Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это почти как вы приглашаете своего друга к себе домой, а затем арестовываете его. Поэтому для нас его отсутствие — лучшее решение. Однако русские недовольны. Они хотят, чтобы он приехал»,— заявлял Пол Машатиле в интервью News24.


ЮАР предложила три варианта: перенос саммита БРИКС в Китай, отправка на саммит вместо президента министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также проведение виртуального саммита. Однако в итоге ни один из них не был принят всеми без исключения партнерами по БРИКС. Окончательное решение вопроса будет обсуждаться во время визита президента ЮАР в Россию на саммит Россия — Африка.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, туда приглашены главы Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР.

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#ЮАР
#БРИКС
#Сирил Рамафоса
#Владимир Путин
#МУС
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Вице-президент США Харрис назвала сокращение населения способом улучшения экологии
15 июля 2023, 07:58

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На выступлении в Белом Доме вице-президент США Камала Харрис заявила, что для улучшения экологической ситуации необходимо не только использовать чистую энергию, но и сокращать население. По ее словам, это позволит детям дышать чистым воздухом и пить чистую воду.
Позже на сайте Белого Дома появился исправленный вариант речи политика, из которого стало ясно, что она оговорилась, произнеся вместо слова «загрязнение» (англ. pollution) «население» (population). Однако первый вариант выступления уже разошелся по Сети и вызвал множество язвительных комментариев пользователей, сообщает сайт «Рен-ТВ».

Американцы вспомнили предыдущие ляпы в речах Харрис, а также ее неуместные шутки, над которыми смеялась только она сама. Некоторые предположили, что подобные оговорки среди американских политиков стали эпидемией после того, как в неловкие и комичные ситуации систематически начал попадать президент Байден, который не мог найти выход со сцены, протягивал руку невидимому собеседнику, путал названия стран либо не мог их выговорить и так далее.

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#сша
#харрис
#вице-президент
#экология
#население
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AP: США рассматривают «ряд военных вариантов» противодействия активности РФ в небе над Сирией
15 июля 2023, 07:40

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Представитель Пентагона заявил журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают ряд военных вариантов для противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, сообщает агентство Associated Press.
Как заявил неназванный AP чиновник американского военного ведомства, возросшая с марта 2023 года активность Военно-космических сил (ВКС РФ) вызвана «нарастающим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством с целью попытаться вынудить США покинуть Сирию».

При этом какие именно варианты военного противодействия России в сирийском небе рассматриваются в Пентагоне, пока остается неизвестным, но Вашингтон не верит тому, что «российская авиация планирует сбрасывать бомбы на войска США или сбивать пилотируемые самолеты».

В свою очередь замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что истребители созданной Соединенными Штатами антитеррористической коалиции за одни только минувшие сутки пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф — там пролегают международные воздушные трассы. По словам Гуринова, это создает недвусмысленную угрозу возникновения авиаинцидентов с участием гражданских судов.

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#Россия
#США
#Сирия
#Пентагон
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Politico: Европа до сих пор не получила разрешения от США на обучение пилотов ВСУ полетам на F-16
15 июля 2023, 07:05

Фото: iStock/VanderWolf-Images

По словам американских и европейских официальных лиц, более десятка стран Европы, которые ранее пообещали обучать украинских пилотов, все еще ждут от США официального одобрения программы, прежде чем начнется обучение истребителям F-16. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Согласно публикации, страны Европы не могут начать обучение без официального разрешения американского Госдепартамента по передаче инструкций и симуляторов. В Пентагоне уточнили, что до сих пор рассматривают соответствующий вопрос, и предпосылок для отрицательного ответа на него сейчас нет.

Хаб для подготовки летчиков, которые будут обучаться пилотированию на самолетах F-16, намерена создать Румыния. В региональном хабе сначала пройдут обучение по эксплуатации боевых самолетов румынские военнослужащие, затем объект откроют для передачи навыков государствам-партнерам, пишет агентство Reuters.

О готовности обучения пилотов ВСУ заявили также Нидерланды, Великобритания и Дания.

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#F-16
#Европа
#США
#ВСУ
#военные летчики
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Глава МИД Финляндии Валтонен: Четкие условия вступления Украины в НАТО невыгодны ни Киеву, ни альянсу
15 июля 2023, 04:10

Фото; iStock/diegograndi

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас ни Украине, ни НАТО невыгодно называть конкреые условия вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом она рассказала в беседе с британской газетой The Times.
По словам главы финского внешнеполитического ведомства, конкретизация сроков вступления Украины в альянс создаст для России возможность манипулировать этим вопросом, чтобы получить «стимул никогда не заканчивать войну». Поэтому такой шаг невыгоден ни Киеву, ни самому НАТО.

Министр уточнила, что Украина, тем не менее, получит поддержку «на всех уровнях» для выполнения требований к членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее Валтонен заявляла, что помощь западных стран Киеву не является благотворительностью, поскольку страна борется за свободу и безопасность европейцев.

Напомним, что в среду, 12 июля, страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не обозначают конкретных сроков реализации. А президент США Джо Байден прямо заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока продолжается конфликт с Россией.

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#Украина
#Финляндия
#НАТО
#Элина Валтонен
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The Times: Бен Уоллес может уйти с поста министра обороны Великобритании
15 июля 2023, 02:00

Фото: Пресс-служба Минобороны России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может покинуть свое кресло в ходе осенних перестановок в кабинете Риши Сунака, сообщает газета The Times. Его место могут занять замминистра финансов Джон Глен, замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат или замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян.
53-летний Уоллес — один из самых популярных политиков в Консервативной партии Великобритании, но при этом ни разу не выставлявший свою кандидатуру на пост премьер-министра, поддерживая сначала Лиз Трасс, а потом выступая за возвращение на Даунинг-стрит Бориса Джонсона.

Кандидатуру Уоллеса долгое время рассматривали на пост генерального секретаря НАТО, однако в итоге решили оставить на этом посту еще на год Йенса Столтенберга. По информации The Telegraph, несмотря на то, что Уоллес пользовался поддержкой многих членов НАТО и считался одним из фаворитов на должность генсека, его отношения с Вашингтоном оказались напряженными из-за «его чрезмерной поддержки Украины».

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#Бен Уоллес
#Великобритания
#отставки
#НАТО
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Кеннеди-младший: Решение Байдена о мобилизации резервистов — это подготовка к войне с Россией
15 июля 2023, 01:26

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди младший заявил, что решение хозяина Белого дома Джо Байдена о мобилизации части резервных сил США свидетельствует о подготовке к наземной войне с Россиейю
«Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции "Атлантическая решимость". <...> Это подготовка к наземной войне с Россией», — написал в Twitter кандидат (номинант) в президенты от Демократической партии.

Напомним, что в ходе прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вильнюсе страны-участницы Североатлантического альянса согласились развернуть 300 тысяч дополнительных бойцов на восточном фланге, дабы обеспечить безопасность в Европе. При этом численность американского военного контингента в Старом Свете уже сейчас составляет 100 тысяч человек.

По словам Кеннеди-младшего, Байден готов пожертвовать американскими жизнями ради воплощения геополитических фантазий США, из-за которых погибли уже сотни и тысячи молодых украинцев.

Ранее политик, экоактивист и племянник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди упрекал Джо Байдена в том, что тот постоянно лжет о ситуации на Украине.

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#Роберт Кеннеди-младший
#мобилизация
#Джо Байден
#США
#Россия
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Кличко готов баллотироваться в президенты Украины
14 июля 2023, 23:08

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов участвовать в выборах президента Украины весной 2024 года, если понадобятся его опыт и знания. Об этом он заявил в своем интервью YouTube-каналу «Левый берег».
«Если нужны будут мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все <…> Будут президентские выборы — будем об этом говорить», — ответил Кличко на вопрос журналиста о том, хочет ли он стать президентом.

При этом киевский градоначальник отметил, что сейчас озвучивать какие-то «планы президентские, мэрские» — это большая глупость, поскольку продолжаются боевые действия.

По словам Кличко в его Telegram-канале, в настоящее время против него развернулась кампания по дискредитации. Он пояснил, что против него и власти инициируются бесконечные обыски, которые затрудняют работу многих служб города. Он объяснил это отсутствием объективности и политическими мотивами.

Ранее о желании баллотироваться в президенты страны заявил также знаменитый украинский боксер Александр Усик.

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#Виталий Кличко
#Украина
#президентские выборы
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Китай занимается разработкой нейрооружия для контроля над работой мозга
14 июля 2023, 22:41

Фото: iStock/Sky_Blue

Сообщается, что Народно-освободительная армия Китая занимается разработкой высокотехнологичного оружия, которое предназначено для нарушения функций мозга и влияния на лидеров правительств и населения.
Издание The Washington Times пишет, что опасность китайского оружия для «ведения мозговой войны» до или во время конфликта перестала быть теоретической.
 
Оружие может быть использовано для непосредственной атаки или управления мозгом, пишет источник.

Ранее Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В Китае указали на то, что страна будет усиленно защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС после встречи членов альянса в Вильнюсе. В посольстве отметили, что любые действия, которые будут создавать угрозу интересам Китая или его законным правам, будут пресечены.

По мнению дипломатов, принятый на саммите документ НАТО, содержит менталитет холодной войны и позиция Китая в нем умышлено искажена.

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#Китай
#оружие
#нейрооружие
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Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов в губернаторы Подмосковья
14 июля 2023, 20:14

Фото: Фотобанк МО

Выдвижение кандидатов в губернаторы Подмосковья прошло в рамках закона. Такую оценку дал «Радио 1» заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов. Он прокомментировал завершение периода выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора региона.
«Избирательная комиссия Московской области действует в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Те кандидаты, которые были выдвинуты парламентскими политическими партиями, преодолели муниципальный фильтр и стали полноправными кандидатами на высший пост в нашем субъекте Федерации», – сказал Ульянов
Он объяснил, почему выдвинутый региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин не был зарегистрирован Мособлизбиркомом. 
«Он не смог пройти муниципальный фильтр – не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов», – сказал собеседник «Радио 1»
По словам Ульянова, выборы будут конкурентными.
«В них будут участвовать кандидаты от политических партий, представленных и в Госдуме, и в Мособлдуме. Таким образом, в этом избирательном цикле будут разные мнения, разные предложения, разные подходы к избирательной компании», – заключил Ульянов.  
Заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Виталий Левченко отдал свою подпись за действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва
«При нём развивается регион. Это системная работа, социальное развитие, большая поддержка экономики, промышленности, спорта. Других вариантов и не рассматривал. Уверен, что Мособлизбирком профессионально и в рамках законодательства выполняет свою работу», – отметил Левченко.  
Ранее сообщалось, что Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов. Они собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и подали все необходимые документы. Действующий губернатор ожидаемо первым сдал необходимое количество подписей.

Таким образом, в настоящее время зарегистрированы: Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ).   С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.  Голосование состоится 8, 9, 10 сентября.  

Проголосовать можно двумя способами – традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший УИК на сайте Избирательной комиссии Московской области.  

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это новый, современный, удобный способ голосования.  Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить пароль от неё. Далее в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. Важно: после регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
 
В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Так, можно узнать варианты голосования по месту нахождения, дату начала аккредитации представителей СМИ, как проголосовать дистанционно и многое другое.
 
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#Московская область
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#Мособлизбирком
#ДЭГ
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Подмосковье ищет медработников