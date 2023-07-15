FT: Президент ЮАР Рамафоса пытается убедить Путина отказаться от личного участия в саммите БРИКС

Фото: сайт Кремля
Президент ЮАР Сирил Рамафоса напрямую обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным проблему его визита на саммит БРИКС, пытаясь отговорить от личного приезда из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителя вице-президента ЮАР Пола Машатиле.
Республика является участником Римского статута Международного уголовного суда, из-за чего обязана исполнить ордер на арест, выданный со стороны МУС в отношении российского лидера. Однако для правительства ЮАР это неприемлемо, поскольку оно само пригласило президента РФ на августовский саммит БРИКС.
ЮАР предложила три варианта: перенос саммита БРИКС в Китай, отправка на саммит вместо президента министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также проведение виртуального саммита. Однако в итоге ни один из них не был принят всеми без исключения партнерами по БРИКС. Окончательное решение вопроса будет обсуждаться во время визита президента ЮАР в Россию на саммит Россия — Африка.
Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, туда приглашены главы Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР.
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Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это почти как вы приглашаете своего друга к себе домой, а затем арестовываете его. Поэтому для нас его отсутствие — лучшее решение. Однако русские недовольны. Они хотят, чтобы он приехал»,— заявлял Пол Машатиле в интервью News24.
Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, туда приглашены главы Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР.
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Артем Путинцев