FT: США предложили Ирану смягчить санкции в обмен на отказ от поставок беспилотников для РФ

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США добиваются от Тегерана прекращения поставок в Россию дронов типа «Шахед» и запчастей к ним, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в том числе и среди иранских чиновников.
Как пишет газета, администрация Джо Байдена уже поднимала этот вопрос на состоявшихся в этом году непрямых переговорах в Катаре и Омане. Источники FT сообщают, что Вашингтон недоволен тем, что Москва продолжает использовать иранские беспилотники на украинском театре военных действий, и требует от администрации Тегерана «более конкретных шагов».
Для обеих сторон, подчеркивает Financial Times, важна деэскалация в ходе подобных переговоров. Соединённые Штаты надеются, что Иран не только откажется поставлять России беспилотники, но и обязуется не нападать на США, не обогащать уран выше 60%, а также улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Взамен Вашингтон обещает не вводить против Тегерана новых санкций, если они не связаны с нарушением прав человека, а также слегка «закрыть глаза» на нарушение Ираном санкций в отношении нефти.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее объявил, что Ирану не стоит надеяться на смягчение санкций, несмотря на освобождение пятерых американцев Тегераном.
В Украине и странах Запада уже неоднократно заявляли, что Россия использует в боях дроны Shahed-136 иранского производства, которые именует «Герань-2». Москва же отрицает иранское происхождение этих БПЛА. А в июле нынешнего года в СМИ появилась информация со ссылкой на Совет нацбезопасности США о том, что РФ строит в Татарстане завод по сборке иранских дронов и планирует запустить собственное производство на территории особой экономической зоны «Алабуга».
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Для обеих сторон, подчеркивает Financial Times, важна деэскалация в ходе подобных переговоров. Соединённые Штаты надеются, что Иран не только откажется поставлять России беспилотники, но и обязуется не нападать на США, не обогащать уран выше 60%, а также улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Взамен Вашингтон обещает не вводить против Тегерана новых санкций, если они не связаны с нарушением прав человека, а также слегка «закрыть глаза» на нарушение Ираном санкций в отношении нефти.
США не планируют снимать санкции с Ирана, несмотря на договоренности
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее объявил, что Ирану не стоит надеяться на смягчение санкций, несмотря на освобождение пятерых американцев Тегераном.
В Украине и странах Запада уже неоднократно заявляли, что Россия использует в боях дроны Shahed-136 иранского производства, которые именует «Герань-2». Москва же отрицает иранское происхождение этих БПЛА. А в июле нынешнего года в СМИ появилась информация со ссылкой на Совет нацбезопасности США о том, что РФ строит в Татарстане завод по сборке иранских дронов и планирует запустить собственное производство на территории особой экономической зоны «Алабуга».
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Артем Путинцев