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Обозреватель Тони Барбер подчеркнул, что, в частности, по по некоторым страна ЕС ударит бесконтрольный экспорт сельскохозяйственной продукции. Кроме того, по действующему законодательству в случае принятия Украины в состав Евросоюза государства должно будет получить обширные финансовые трансферты.
«В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины, по неофициальным оценкам ЕС, это число может сократиться до четырёх или пяти», — отметил журналист.
Ранее сообщалось, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после завершения конфликта.