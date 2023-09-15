Выборы в Словакии могут негативно повлиять на поддержку Украины в ЕС

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Предстоящие досрочные выборы в парламент Словакии могут негативно повлиять и ослабить поддержку Украины в Евросоюзе, так как к власти могут прийти дружественные для России партии. Об этом сообщает Financial Times.
Согласно статье, у некоторых популистских и ультраправых партий Словакии есть неплохие шансы войти в правительство, которое будет сформировано по итогам выборов.
Опрос показал, что лидером является партия Smer. Её лидер - бывший премьер-министр Роберт Фицо, делающий акцент на высокой цене, которую гражданам приходится платить за оказание помощи Украине. Он также публично критиковал поддержку Киева и украинских националистов.
Напомним, выборы в Словакии пройдут 30 сентября.
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«Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», - говорится в материале.
Напомним, выборы в Словакии пройдут 30 сентября.
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Элина Позднякова