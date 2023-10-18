FT: Война Израиля с ХАМАС изменит позицию многих стран по Украине

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Поддержка, которую Запад в рамках палестино-израильского конфликта оказывает Израилю, подрывает попытки западных стран перетянуть развивающиеся государства в украинском кризисе на свою сторону. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов, пожелавших сохранить анонимность.
По информации издания, Запад многих пытался убедить в нарушении Россией международного права.
Однако сейчас, когда США стали активно выражать поддержку Израилю, Запад всё чаще сталкиваются с обвинениями, что они не защищают интересы палестинцев.
Один из высокопоставленных дипломатов государства G7 отметил: «Мы определенно проиграли битву на глобальном юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным югом по Украине, была потеряна».
Политик призвал забыть о старом миропорядке, так как отныне никто не станет слушать Запад. Он уверен, что всё, что западные страны говорили об Украине, должно работать и в отношении сектора Газа.
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Однако сейчас, когда США стали активно выражать поддержку Израилю, Запад всё чаще сталкиваются с обвинениями, что они не защищают интересы палестинцев.
Политик призвал забыть о старом миропорядке, так как отныне никто не станет слушать Запад. Он уверен, что всё, что западные страны говорили об Украине, должно работать и в отношении сектора Газа.
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Диана Аванесян