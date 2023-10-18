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FT: Война Израиля с ХАМАС изменит позицию многих стран по Украине

18 октября 2023, 23:01
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Поддержка, которую Запад в рамках палестино-израильского конфликта оказывает Израилю, подрывает попытки западных стран перетянуть развивающиеся государства в украинском кризисе на свою сторону. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов, пожелавших сохранить анонимность.
По информации издания, Запад многих пытался убедить в нарушении Россией международного права.

Однако сейчас, когда США стали активно выражать поддержку Израилю, Запад всё чаще сталкиваются с обвинениями, что они не защищают интересы палестинцев.


Один из высокопоставленных дипломатов государства G7 отметил: «Мы определенно проиграли битву на глобальном юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным югом по Украине, была потеряна».

Политик призвал забыть о старом миропорядке, так как отныне никто не станет слушать Запад. Он уверен, что всё, что западные страны говорили об Украине, должно работать и в отношении сектора Газа.

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#запад
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Израиль и США попытались сорвать заседание в ООН по Газе
18 октября 2023, 23:45

Фото: iStock/Askolds

Постоянные представители Соединенных Штатов и Израиля при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан решили покинуть заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку до его завершения, передает ТАСС.
Это заседание было созвано по инициативе России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в связи с атакой на больницу в секторе Газа.

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#оон
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Путин пригласил Байдена в Россию на блины и чаепитие
Путин: Если Россия проиграла, то пусть США забирают ATACMS и едут на блины
18 октября 2023, 22:36

Фото: kremlin.ru

Если РФ уже потерпела поражение в спецоперации, то глава США Джо Байден может забрать с Украины ATACMS и приехать в Россию на блины, заявил российский лидер Владимир Путин на брифинге по итогам поездки в Китай.
«Если Россия проиграла, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Садится за блины и приезжает к нам на чаепитие», - справделиво заметил глава РФ. 

Ранее в WSJ сообщили, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. После президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ начали применять ATACMS для нанесения ударов по российским целям. 

При этом, посол России в США Анатолий Антонов выразил серьезное беспокойство по поводу тайной поставки американских оперативно-тактических ракет ATACMS Украине и назвал это действие крайне ошибочным, с предсказуемо серьезными последствиями.

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Херш: Израиль пытается устроить подобие Хиросимы в секторе Газа
18 октября 2023, 22:20

Фото: iStock/MagioreStock

Вооруженные силы Израиля пытаются устроить в секторе Газа подобие Хиросимы, заявил американский журналист Сеймур Херш.
По мнению Херша, Израиль пытается устроить подобие японской трагедии и в секторе Газа, только ​без применения ядерного оружия.

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по инфраструктуре Израиля. Израильская ракета прилетела по жилому дому, который находится неподалеку от разбомбленной накануне больницы «Аль-Ахли».

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) — два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Осуществлены Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны против Японии. В обоих городах суммарно погибли от 129 000 до 226 000 человек. 

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#израиль
#сектор газа
#палестина
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ЦАХАЛ ударила по жилому дому в Газе, неподалеку от больницы «Аль-Ахли»
18 октября 2023, 21:57

Фото: iStock/Roman Novitskii

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по инфраструктуре Израиля, видео обстрелов публикует Telegram-канал SHOT.
Израильская ракета прилетела по жилому дому, который находится неподалеку от разбомбленной накануне больницы «Аль-Ахли». 

Ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.

В настоящий момент по всему миру бушуют пропалестинские митинги, участники которых требуют прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
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СБ ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями, заявил Эрдоган
Эрдоган: Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями
18 октября 2023, 21:30

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Эрдоган написал в социальной сети X.
По мнению Эрдогана, Запад, который ратует за права и свободы человека, не предпринял никаких действий для разрешения конфликта, кроме как подлил масла в огонь. Президент подчеркнул, что после «чудовищного нападения на арабскую больницу Аль-Ахли, бойня в Газе перешла в другое измерение».

Эрдоган сообщил, что осуждает тех, кто осуществил это нападение.

Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

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#удар
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Bild: ФРГ перебросила спецназ на Кипр для возможной операции в Газе
18 октября 2023, 21:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Германия перебросила свои элитные войска на Кипр для возможного привлечения военных к освобождению заложников из сектора Газа, сообщает Bild со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ», - прокомментировали ситуацию в издании. 

В настоящий момент на Кипре находятся элитные немецкие войска, которые специализируются именно на освобождении заложников из плена.

В Bild подчеркнули, что одной из целей ФРГ определяет и эвакуацию граждан Германии из ближневосточных регионов, которые оказались охвачены вооруженным конфликтом. 

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В Палестине считают, что если бы ООН приняла резолюцию РФ - это спасло бы жизни
18 октября 2023, 20:40

Фото: iStock/Askolds

Если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены, заявил постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН.
«Если бы этот Совет призвал к прекращению огня два дня назад и соответствующим образом поступил, он спас бы сотни жизней», - прокомментировал ситуацию Мансур. 

Ранее стало известно Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице «Аль-Ахли».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что СБ ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

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РФ намерена инициировать чрезвычайной ГА ООН по защите населения Палестины
18 октября 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил о намерениях России инициировать чрезвычайную Генассамблею ООН по защите мирного населения Палестины.
«Совет безопасности ООН не смог сформулировать внятную реакцию на вызовы, мы инициируем возобновление 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта и путей её разрешения», — приводит РИА Новости слова Небензи.

Кроме этого, представитель России в ООН заявил о необходимости тщательного расследования удара по больнице в секторе Газа.

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#израиль
#палестина
#политика
#конфликт
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ОИС: Ответственность за судьбу жителей сектора Газа несёт Израиль
18 октября 2023, 19:51

Фото: istockphoto.com/e-crow

Организация исламского сотрудничества (ОИС) возложила ответственность за судьбы и жизни мирного населения сектора Газа на Израиль.
«Израиль как оккупирующая держава несёт ответственность за судьбу гражданского населения в секторе Газа и настоящую трагедию, которую оно переживает в результате бомбардировок, блокады и голода, без электричества, еды и чистой воды, будучи вынужденным покинуть свои дома», — приводят «Известия» соответствующее сообщение на сайте организации.

Кроме того, ОИС призвала мировое сообщество привлечь израильскую сторону к ответственности за военные преступления, а также угрозу человечеству.

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#израиль
#военные
#палестина
#конфликт
#политика
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