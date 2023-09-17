FT: ВОЗ требует от Пекина дополнительной информации о COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что Китай не предоставил полной информации о коронавирусе. Поэтому организация пытается оказывать давление на КНР.
Глава ВОЗ отметил, что в настоящее время рассматриваются абсолютно все возможные версии появления опасного заболевания, в том числе теория его зарождения в лабораториях. Но пока у ВОЗ нет не вызывающих сомнения доказательств, ни одна из теорий не является убедительной. Гебрейесус подчеркнул, что ответ на вопрос происхождения коронавируса будет получен, это всего лишь вопрос времени.
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