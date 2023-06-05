FT: Запад обеспокоен распространением влияния России в Арктике

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«Беспокойство вызывает тот факт, что Россия и Китай могут создать свой собственный аналог Арктического совета», - прокомментировали ситуацию в издании.
Напомним, агентство Bloomberg считает, что из-за климатических изменений в Арктике, регион может превратиться в новое поле для противостояния Запада с Россией. Подо льдами Арктики находятся 90 млрд баррелей нефти, 1,7 тыс. трлн кубических футов природного газа, 44 млрд баррелей газоконденсата, а на ее материковой части располагаются значительные запасы ценных металлов.
Ранее «Радио 1» сообщало, как сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Соединенные Штаты Америки собираются развязать очередной конфликт против России, руками европейцев.