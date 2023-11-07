FT: Зависимость от российского ядерного топлива угрожает нацбезопасности США

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Соединенные Штаты зависят от поставок российского ядерного топлива. Такая зависимость может оказаться критической для национальной безопасности страны.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что атомная энергетика США по-прежнему остается зависимой от российского ядерного топлива. Вашингтон продолжает платить Москве около миллиарда долларов в год и не может найти альтернативного поставщика хотя бы по такой же цене.
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Александр Бойцов