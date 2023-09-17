FT: Зеленский не выступит в Конгрессе во время поездки в США

Фото: istockphoto/ValleraTo
Украинский президент Зеленский не будет выступать перед Конгрессом США во время визита в Вашингтон 21 сентября, как это было в прошлом году. Вместо общей речи перед американскими законодателями он проведет несколько встреч с небольшими группами внутри Капитолия.
Отмена выступления главы киевского режима перед конгрессменами связана с запуском в Конгрессе процедуры импичмента Байдену, что создает нежелательный фон для речей перед законодателями. К тому же, часть республиканцев не желает общаться с Зеленским и может просто покинуть заседание, что испортит картину «единодушной» поддержки, которую США оказывает Украине.
Читайте также:
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожит три поколения украинских мужчин
Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский
Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским
Александр Бойцов