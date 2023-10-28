Функционер НАТО Кокс заявила о неготовности Украины присоединиться к альянсу

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Глава директората ядерной политики Джессика Кокс отметила усилия по формированию механизмов, способных посодействовать вступлению Украины в НАТО. Однако она считает, что время для этого еще не настало.
Бывший чиновник американских администраций во главе с Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, занимавшийся в том числе вопросами взаимодействия с НАТО, Роберт Белл также выразил уверенность, что в 2024 году на саммите в Вашингтоне также не будет принято решение о вступлении Украины в ряды членов блока. Он полагает, что там будут приняты те же формулировки, что и в Вильнюсе: о сближении, но без решительных шагов.
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