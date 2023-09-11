G1: Лула да Силва изучит соглашение Бразилии с МУС из-за ордера на арест Путина

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Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет более подробно ознакомиться с соглашение страны с Международным уголовным судом, об этом сообщает G1.
Ранее да Силва заявил журналистам, что не может точно сказать, будет ли задержан президент России Владимир Путин по ордеру МУС в случае его приезда в страну. Он также отметил, что пока остается президентом Бразилии, глава РФ не будет задержан на ее территории.
При этом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, - это просто сценарий, разыгранный на британские деньги.
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«Я не говорю, что собираюсь покинуть суд. Я хочу знать, что заставило Бразилию принять решение о подписании соглашения. Это все, что я хочу знать», - прокомментировал ситуацию Лула да Силва.
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Евгения Парфентьева