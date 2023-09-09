G20 подготовят документ, обязывающий все страны остановить загрязнение планеты пластиком

Фото: iStock/Larina Marina
Лидеры стран G20 объявили о подготовке документа, обязывающего все страны мира остановить загрязнение планеты пластиком. Об сообщается в декларации, принятой по итогам саммита в Нью-Дели.
Уточняется, что юридически обязывающий документ для всех мировых государств касается и защиты от загрязнения пластиковыми отходами морской среды.
Завершить работу над документом планируется к концу 2024 года.
Ранее сообщалось, что лидеры «Большой двадцатки» анонсировали создание рабочей группы, которая зайдётся защитой прав женщин. Кроме того, в ходе саммита премьер-министр Индии заявил о старте работы Всемирного биотопливного альянса, целью которого будет защита окружающей среды от загрязнения выхлопами.
Читайте также:
Компромисс по Украине достигнут на саммите G20
Эрдоган призвал ослабить санкции против России
Лавров прибыл на саммит G20 в Дели
Завершить работу над документом планируется к концу 2024 года.
Читайте также:
Компромисс по Украине достигнут на саммите G20
Эрдоган призвал ослабить санкции против России
Лавров прибыл на саммит G20 в Дели
Анастасия Чинкова