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G20 подготовят документ, обязывающий все страны остановить загрязнение планеты пластиком

Страны G20 подготовят документ о пластиковом загрязнении
09 сентября 2023, 16:16
Фото: iStock/Larina Marina

Фото: iStock/Larina Marina

Лидеры стран G20 объявили о подготовке документа, обязывающего все страны мира остановить загрязнение планеты пластиком. Об сообщается в декларации, принятой по итогам саммита в Нью-Дели.
Уточняется, что юридически обязывающий документ для всех мировых государств касается и защиты от загрязнения пластиковыми отходами морской среды.

Завершить работу над документом планируется к концу 2024 года.


Ранее сообщалось, что лидеры «Большой двадцатки» анонсировали создание рабочей группы, которая зайдётся защитой прав женщин. Кроме того, в ходе саммита премьер-министр Индии заявил о старте работы Всемирного биотопливного альянса, целью которого будет защита окружающей среды от загрязнения выхлопами.

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#пластик
#загрязнение
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Первый зампред Мособлдумы Лазутина проголосовала в Одинцове
09 сентября 2023, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат «Единой России» Лариса Лазутина проголосовала на выборах губернатора Московской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Свой голос парламентарий отдала на избирательном участке в кампусе МГИМО в Одинцове. 

Лазутина отметила важность активного участия граждан в голосовании. По её словам, итоги выборов определят дальнейшее развитие региона.

Напомним, что выборы губернатора Московской области, а также депутатов в органы местного самоуправления проводятся с 8 по 10 сентября. На пост губернатора претендуют четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». В Одинцовском городском округе работают 174 избирательных участка, которые открыты для граждан с 8:00 до 20:00. 

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#голосование
#одинцовский городской округ
#мособлдума
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Депутат Мособлдумы Голубков проверил работу избирательных участков в Одинцово
09 сентября 2023, 16:27

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков посетил избирательные участки в селе Успенское и поселках Горки-10 и Назарьево Одинцовского административного округа Московской области.
Народный избранник отметил, что жители административного образования активно реализуют свое избирательное право. Всего в Одинцовском округе оборудовано 174 избирательных участка во всех 17 территориальных управлениях муниципалитета. В трех из них побывал парламентарий.

Дмитрий Голубков отметил, что все участки оборудованы в соответствие со всеми требованиями, везде размещены информационные стенды с кандидатами. Избирательные комиссии и общественные наблюдатели работают слаженно и четко, настрой у всех позитивный. Депутат отметил, что жители Подмосковья в эти три дня, когда проходит голосование, не просто выбирают губернатора, но и определяют, по какому пути пойдет развитие региона, какое будущее его ожидает.

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«Разочарование»: Почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20
CNN назвал причину отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20
09 сентября 2023, 14:32

Фото: Istock/Bet_Noire

По мнению телеканала CNN глава Китая Си Цзиньпина не поехал на саммит Группы двадцати в Индии, так как разочаровался в глобальных структурах из-за доминирования США.
Журналисты уверенны, что Си недоволен действующей сейчас глобальной системой управления из-за слишком сильного влияния США на существующие структуры.

«Китай видит G20 как пространство, все сильнее ориентированное на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю", - заявил CNN научный сотрудник вашингтонского института Куинси Джейк Вернер.

Телеканал также называет ещё одну причину отсутствия китайского лидера. Это решение Пекина усилить сотрудничество с другими структурами, такими как БРИКС.

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#сша
#журналисты
#китай
#сотрудничество
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Киев хочет направить в Польшу людей, которые будут вылавливать беженцев
Полковник Макгрегор: Киев хочет отправить людей в Польшу, чтобы вернуть беженцев
09 сентября 2023, 14:18

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Киев хочет посылать людей в другие страны, чтобы отлавливать украинских беженцев призывного возраста и отправлять из в зону боевых действий. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Известно, что на Западной Украине работают отряды вербовщиков в армию, пытающиеся поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие. В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу» — рассказал Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

Он также ужаснулся числом потерь среду ВСУ, отметив, что не представляет, как долго это еще сможет продолжаться. Однако, по его словам, пока Запад будет предоставлять Украине вооружение, Киев будет искать людей, которые смогут держать в руках оружие, до тех пор, пока не закончатся все украинцы.

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#сво
#всу
#киев
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Космонавт Кононенко проголосовал на выборах губернатора Московской области на Байконуре
На Байконуре отдал голос за кандидата в губернаторы МО космонавт Кононенко
09 сентября 2023, 14:17

Фото: Министерство территориальной политики Московской области

В Московской области второй день идут выборы губернатора региона и депутатов в 10 Советов городских округов. Свой голос в режиме онлайн прислал почетный гражданин Королева, Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко.
В настоящее время космонавт готовится к своему пятому полету за пределы земной атмосферы. Старт транспортного пилотируемого корабля намечен на 15  сентября. Пока же почетный гражданин городского округа Королев Олег Кононенко, находясь на космодроме Байконур, выполнил свой гражданский долг, приняв участие в выборах губернатора Подмосковья.

Кроме звания Героя России, Олег Кононенко имеет звание героя Туркменистана. Это связано с тем, что он родился в городе Чарджоу (современное название Туркменабад) в Туркменской ССР. Также он награжден двумя медалями НАСА (NASA, National Aeronautics and Space Administration) — «За выдающуюся общественную службу» и «За космический полёт» и является офицером Ордена Оранских-Нассау (Нидерланды).

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#королёв
#космонавт
#нидерланды
#выборы
#губернатор
#московская область
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Мэр Харькова Терехов оправдывается за русский язык
РИА Новости: мэр Харькова Терехов оправдывается за речь о русском языке
09 сентября 2023, 14:14

Фото: iStock/Professor25

Мэр Харькова Игорь Терехов оправдывается за слова о русском языке, сказанные в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.
В прошлом году в интервью французскому агентству AFP Терехов заявил, что «Настаивать на том, чтобы люди отказывались от русского, – не лучший способ». Сейчас мэр Харькова пытается доказать, что был неправ и в настоящее время думает иначе.

Терехов пытается избежать очередного наказания. В том же 2022 году по указу языкового омбудсмена Тараса Кременя его оштрафовали за то, что в ходе национального телемарафона мэр Харькова изъяснялся на русском языке. Вскоре его вновь хотели оштрафовать за русскоязычный пост в соцсети, однако суд отменил иск.

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#русский язык
#украина
#харьков
#мэр
#запрет
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Кандидат в губернаторы Подмосковья Жигарев проголосовал в Красногорске
09 сентября 2023, 13:15

Фото: Мособлизбирком

Кандидат в губернаторы Подмосковья от ЛДПР Кирилл Жигарев проголосовал в Красногорске. Об этом сообщает Мособлизбирком.
Напомним, что 8, 9 и 10 сентября в Московской области проходят выборы губернатора. Зарегистрированы четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России».

В ходе беседы с журналистами в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области в Одинцове Жигарев рассказал, что принял участие в голосовании по месту своей прописки – в городском округе Красногорск.

Он призвал жителей Московской области участвовать в выборах, поскольку, «чем больше людей проголосует, тем ярче будет результат».

Кроме того, Жигарев заявил, что важно бороться со стереотипами о том, что голос одного гражданина ни на чём не скажется. По его словам, учитывается выбор каждого, поэтому нужно активно принимать участие в голосовании.

Ранее кандидат в губернаторы Подмосковья Никитин от партии «Справедливая Россия» принял участие в голосовании на избирательном участке в Коломне.

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#выборы
#лдпр
#подмосковье
#губернатор
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Индия анонсировала запуск Всемирного биотопливного альянса
Премьер Индии Моди заявил о запуске Всемирного биотопливного альянса
09 сентября 2023, 12:55

Фото: iStock/NatanaelGinting

Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал запуск Всемирного биотопливного альянса и пригласил лидеров Группы двадцати присоединиться к инициативе. Об этом он заявил в ходе саммита G20, проходящего в Нью-Дели.
Целью нового альянса станет защита окружающей среды и продвижение энергетического перехода.

Кроме того, Моди заявил, что всем мировым государствам предлагается до 20% увеличить долю этанола в бензине, чтобы снизить выбросы парниковых газов.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал выполнить требования России по возобновлению зерновой сделки. Кроме того, он выступил за возврат страны к SWIFT, а также страхованию российского экспорта компанией из Великобритании.

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#индия
#энергетика
#g20
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Губернатор Аляски Данливи: Решение Байдена рассмешило весь мир
09 сентября 2023, 12:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Белого дома Джо Байден своим решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске превратил США в посмешище для всего мира. С таким достаточно резким заявлением выступил губернатор северного американского штата Майк Данливи.
В интервью новостному каналу Fox Business политик-республиканец с недоумением констатировал, что в решении президента США нет никакого смысла, с какой стороны на это ни посмотри. Единственное, чего по его мнению добивается Байден, — это  подорожание нефти и газа до такой степени, что источники возобновляемой энергии окажутся дешевле.

«Я по специальности историк, но не могу вспомнить ни одного подобного прецедента, когда государство до такой степени само себе вставляло палки в колеса», — сказал губернатор.

Он также предположил, что в Иране, Саудовской Аравии, Китае и России изрядно повеселились по поводу странного решения американского лидера. Сохранение  арктических земель и дикой природы, безусловно, важная задача, но она не должна решаться путем удара по экономике собственной страны. Американцы ждут не дождутся новых президентских выборов, заключил Данливи.

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#байден
#нефть
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