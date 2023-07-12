G7 рассказала о двусторонних обязательствах с Украиной

Страны G7 помогут Киеву с оснащением военно-промышленного комплекса, поскольку безопасность Украины сохраняет безопасность Евроатлантического региона. А Украина, в свою очередь, обязуется провести необходимые реформы. Об этом говорится в декларации стран «Большой семёрки».