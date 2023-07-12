G7 рассказала о двусторонних обязательствах с Украиной

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Страны G7 помогут Киеву с оснащением военно-промышленного комплекса, поскольку безопасность Украины сохраняет безопасность Евроатлантического региона. А Украина, в свою очередь, обязуется провести необходимые реформы. Об этом говорится в декларации стран «Большой семёрки».
Страны «Большой семёрки» обязуются:
– снабжать Украину современной военной техникой, уделяя особое внимание артиллерии, бронетехнике и средствам противовоздушной обороны;
– помогать в развитии ВПК Украины;
– подготавливать украинских военных;
– поддерживать инициативы в области киберзащиты, в том числе для противодействия гибридным угрозам.
Украина же обязуется продолжать:
– проведение реформ в судебной системе, экономике, правоохранительных органах;
– борьбу с коррупцией и уважать права человека и свободу СМИ;
– продвижение реформ в области обороны путём усиления демократического гражданского контроля над вооружёнными силами и повышения эффективности оборонных институтов и промышленности Украины.
«Другие страны, которые желают внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время», — говорится в декларации.
Обязательства G7 вступят в силу только после того, как завершится военный конфликт на Украине, отметил канцлер Германии Олаф Шольц.
Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с G7 важно, но не заменит членство в НАТО.
В России назвали поддержку со стороны G7 опасным шагом, поскольку в таком случае происходит посягание на безопасность России и игнорирование международный принцип неделимости безопасности.
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Анастасия Чинкова