Габонские военные объявили о роспуске институтов власти

Фото: iStock/Three Spots
Военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Об этом сообщает агентство AFP.
В минувшую среду в Габоне прошли выборы на пост главы государства. Набрав 64,2% голосов, президентом республики стал Али Бонго Ондимба. После переизбрания власти, военные заявили в эфире местного телеканала, что распускают институт и отменяют результаты президентских выборов.
Читайте также:
Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера
У мятежного Нигера появился новый премьер
Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона
Анастасия Крестьянова