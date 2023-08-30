Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране

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Президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения Новая Власть в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо заявил, что действия по отстранению президента Габона возглавил начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема. Об этом пишет РИА Новости.
Нгомо отметил, что на данный момент в стране ожидают следующего заявления от военнослужащих, которые отстранили президента от власти.
Напомним, сегодня, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына.
Также военнослужащие Габона заявили, что положат конец существующему режиму. Они также добавили, что защищают мир в стране, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел в государстве, напрямую воздействующих на обострение проблем в обществе.
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Военные Габона задержали сына президента страны
Напомним, сегодня, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына.
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Военные Габона задержали сына президента страны
Екатерина Коршунова