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Гагин объяснил нежелание Зеленского проводить выборы на Украине

Гагин: если Зеленский перестанет быть президентом, к нему придет прокуратура
07 ноября 2023, 11:16
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Советник главы ДНР Ян Гагин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы из-за опасней за свою безопасность и страха перед правосудием сразу нескольких стран.
«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура. Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране», - цитирует РИА Новости Гагина.

Он также отметил, что у США также могут возникнуть претензии к Зеленскому. Гагин считает, что к нынешнему украинскому лидеру могут прийти сотрудники американской прокуратуры и спросить, куда делись деньги, которые были выделены Украине для ведения военных действий и поддержки народа.


Кроме того, по словам советника Пушилина, прокуратура Израиля также может наведаться к Зеленскому и предъявить претензии по поводу танков, пострадавших от Javelin и NLAW, которые были переданы Украине, а оказались у террористов и бандитов.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в стране сейчас не время для выборов

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#зеленский
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Страны Европы указали на риски использования активов РФ для Украины
Politico: Изъятие российских активов может нанести вред Европе
07 ноября 2023, 10:58

Фото: istock / ffikretow

Некоторые страны Европейского союза выразили беспокойство связи с возможными рисками использования замороженных активов Российской Федерации для Украины. Опасения могут осложнить инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Politico.

«Мы вместе со странами «Большой семерки» и Европейской комиссией пытаемся выработать такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему», — рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
Политик также заявил, что для изъятия необходима новая правовая основа, а Брюссель не сможет обеспечить ее самостоятельно. 

Ранее ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад осознаёт масштабы коррупции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
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#мнение
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#финансы
#евросоюз
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МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
07 ноября 2023, 10:36

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны. Об этом Захарова заявила в эфире «Соловьев Live».
Захарова задалась несколькими вопросами: является ли высказывание Элияху официальным заявлениям о наличии ядерного оружия и «где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?».

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху сообщил, что одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектор Газа. Также политик заявил, что не считает нужной гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. По его словам, Израиль не намерен помогать «нацистам», а «невовлечённых гражданских лиц» в Газе просто нет.

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#захарова
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Раскрыт смысл покупки Китаем сети портов по всему миру
WP: Китай купил мировую сеть портов для военных целей
07 ноября 2023, 10:09

Фото: iStock/awdebenham

Китай приобрел сеть морских портов по всему миру для военных целей, их можно использовать в качестве баз для захода кораблей ВМС Китая. Об этом пишет газета The Washington Post.
В материале уточняется, что госкомпании КНР внесли большую часть средств, сделав правительство одним из крупных портовых операторов.

«Инфраструктура позволит военным кораблям Китая заходить в порты во всех океанах планеты, и это расширение уже вышло за рамки исключительно коммерческих интересов», — говорится в статье.

Кроме того, по словам автора, Китай увеличил число принадлежащих ему морских портов с 44 до 105 за последние несколько лет, при этом некоторые гавани находятся на пересечении важных морских маршрутов. Таким образом, Китай также контролирует около 20 европейских портов.

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#инфраструктура
#дефицит
#переговоры
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FT: Зависимость от российского ядерного топлива угрожает нацбезопасности США
07 ноября 2023, 09:51

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты зависят от поставок российского ядерного топлива. Такая зависимость может оказаться критической для национальной безопасности страны.
Такое заявление в интервью The Financial Times сделала помощница американского министра ядерной энергетики Кэтрин Хафф. По ее словам, Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20% всего ядерного топлива, приобретаемого страной, и это несет критическую угрозу национальной безопасности. Она также добавила, что активное использование этого ресурса наносит существенный вред климатической обстановке в Соединенных Штатах.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что атомная энергетика США по-прежнему остается зависимой от российского ядерного топлива. Вашингтон продолжает платить Москве около миллиарда долларов в год и не может найти альтернативного поставщика хотя бы по такой же цене.

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#сша
#энергетика
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#заявление
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#россия
#топливо
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Нетаньяху: Израиль возьмет на себя обеспечение безопасности в секторе Газа
07 ноября 2023, 09:31

Фото: istockphoto/Nancy Anderson

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обеспечение общей безопасности в секторе Газа будет лежать на его стране в течение неопределенного периода. Таким образом он ответил на призыв США не оккупировать анклав.
В интервью телеканалу АВС израильский премьер подчеркнул, что Израиль в течение какого-то времени примет на себя ответственность за общую безопасность после окончания палестино-израильского конфликта, так как все слишком хорошо увидели, что происходит, когда этим пренебрегают. Он также добавил, что управлять сектором будут те, кто не будет следовать по пути ХАМАС. 

Нетаньяху также исключил прекращение огня до того момента, когда будут освобождены все заложники. Он, впрочем, допустил временные тактические паузы в формате «час — здесь, час — там». По словам премьер-министра, Израиль уже приостанавливал боевые действия для прохода гуманитарных грузов и вывода людей, но всеобщее прекращение огня помешало бы усилиям по освобождению заложников, так как на палестинцев, по его словам, действуют только военные методы.

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#безопасность
#интервью
#хамас
#сектор газа
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Через месяц после начала войны Израиль не видит признаков «слома» ХАМАС
07 ноября 2023, 09:03

Фото: istockphoto/Yuliia Bukovska

Спустя месяц после начала палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля не наблюдает признаков того, что ХАМАС сломлен. Боевики продолжают сопротивление, несмотря на то, что сражения идут уже на территории сектора Газа.
Об этом в прямом эфире сообщило Государственное радио Израиля Kan Bet. Обозреватель указал, что сами военные говорят, что ХАМАС не сломлен, видны «только трещины». Бывший начальник Оперативного управления Генерального штаба Израиля и бывший глава Совета национальной безопасности страны Айленд заявил, что хоронить ХАМАС еще слишком рано.

Бывший военный чиновник отметил, что палестинские радикалы все еще способны проводить скоординированные и подготовленные операции с использованием ракет, самолетов и беспилотников. Они способны маневрировать своими силами и по-прежнему контролируют около 80% подземных лабиринтов, а также могут быстро реагировать на действия ЦАХАЛ. Газа все еще представляет собой самую укрепленную военную цель в мире, заключил Айленд.

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#военные
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#страны
#операции
#израиль
#хамас
#сектор газа
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В Израиле пристыдили генсека ООН за слова о «кладбище детей» в секторе Газа
Глава МИД Израиля Коэн ответил генсеку ООН на слова о «кладбище детей» в Газе
07 ноября 2023, 08:13

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн осудил слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о превращении сектора Газа в «кладбище детей».

«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых 9-месячный младенец, а также малыши и дети (...) удерживаются против воли в секторе Газа», — возмутился Коэн в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
Он отметил, что в ситуации в Газе виновником является ХАМАС, а не военные Израиля, которые пытаются уничтожить «эту террористическую организацию».

Ранее Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что управление Газой должно осуществляться теми, кто не поддерживает ХАМАС.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#оон
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«Известия»: Практически все бренды алкоголя попадают в Россию несмотря на запрет
07 ноября 2023, 06:39

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Схема параллельного импорта алкогольной продукции теперь охватывает даже компании, которые никогда не покидали российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на Вениамина Грабара, президента компании Ladoga, которая ввозит продукцию по прямому импорту с согласия правообладателей.
«Мы несколько раз сталкивались с такой проблемой, когда мы находили бренды, которые мы завозим по эксклюзивному контракту. Тем не менее, эти бренды не входят в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. В ходе расследования мы обнаружили, что продукция была ввезена в Россию без нашего ведома через небольшого зарубежного дистрибьютора. Это даже не самый худший сценарий, так как мы уверены, что это не подделка. Однако нет гарантии, что кто-то другой не ввезет в страну что угодно, представляя это как легальный товар», — рассказал Грабар.
Глава Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев также подтвердил, что в настоящее время в Россию ввозятся алкогольные бренды, которые не учтены в соответствующем приказе Минпромторга. В соответствии с этим процессом, импортер уведомляет Росалкогольтабакконтроль о начале оборота продукции в России и предоставляет комплект документов для подтверждения своего права на это. Росалкогольрегулирование оценивает документы и одобряет уведомление, после чего импортер получает акцизные марки, которые автоматически появляются в системе учета алкоголя, и продукция вступает в легальный оборот в России.

Следовательно, продукция подвергается двойной проверке регулирующих органов, но затем выясняется, что представленные документы были недействительными или частично нелегальными. В Федеральной таможенной службе также сообщили, что за 10 месяцев текущего года таможенные органы выявили 3,3 миллиона единиц контрафактной продукции, включая алкоголь. Министерство финансов разработало поправки к действующему регулированию, предлагая внедрить новые основания для блокировки в системе государственного учета алкоголя (ЕГАИС).

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«Реальная угроза»: В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве
Экс-чиновник Пентагона Брайен заявил, что Зеленского может сместить Буданов
07 ноября 2023, 05:50

Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в блоге Weapons and Strategy заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского реальную угрозу представляет глава ГУР Кирилл Буданов, который может возглавить заговор генералов против Зеленского с целью заключить мир с РФ.
«Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами», — говорится в публикации.

Брайен отметил, что ГУР Украины и СБУ являются важными элемента возможной смены власти не Украине.

Эксперт считает, что заговорщики могут потребовать от Владимира Зеленского вступить в мирные переговоры с российской стороной или же выберут на его место другого президента.

«Текущая тенденция ведет к худшему для Зеленского и для Украины. Солдаты на поле боя уже знают это», — заключил Стивен Брайен.

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