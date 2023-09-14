Гагин: С начала СВО Украина потеряла уже около полумиллиона военнослужащих

Украина c начала спецоперации потеряла уже почти 500 тысяч своих военнослужащих. Об этом заявил Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, ссылаясь на сведения разведки и информацию в открытых источниках.