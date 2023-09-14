Гагин: С начала СВО Украина потеряла уже около полумиллиона военнослужащих

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Украина c начала спецоперации потеряла уже почти 500 тысяч своих военнослужащих. Об этом заявил Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, ссылаясь на сведения разведки и информацию в открытых источниках.
В разговоре с РИА Новости Гагин привел в пример социальную рекламу одного из украинских операторов мобильной связи, в которой сообщалось, что около 400 тысяч его абонентов больше никогда не ответят на звонок.
По его словам, такие цифры не учитывают так называемых санитарных потерь, ведь многие украинские солдаты и офицеры стали инвалидами и уже не вернутся в строй. Не учтены, кроме того, и пропавшие без вести бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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«И это данные только одного оператора. А их несколько», — подчеркнул Гагин.
«Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, но она близка к демографическому срыву», — подытожил советник главы ДНР.Читайте также:
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