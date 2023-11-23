Галант: Режим прекращения огня в секторе Газа будет коротким

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Гуманитарная пауза в секторе Газа продлится не долго, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии.
«Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся, и будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще по меньшей мере два месяца боев», - прокомментировал ситуацию Галант.
Напомним, гуманитарная пауза, о которой договорились армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС, начнётся 24 ноября в 08:00. При этом сообщалось, что перемирие может быть продлено при желании сторон.
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