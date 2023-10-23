Галлант: Израиль проведет в Газе смертоносную атаку

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Израиль собирается нанести мощную атаку по сектору Газа, об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант в обращении к военнослужащим военно-морских сил.
«Мы продолжим атаковать. Это будет смертоносная комбинированная атака с воздуха, суши и моря», - прокомментировал ситуацию Галлант.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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